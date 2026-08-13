Zoetis obtient l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA américaine pour un traitement contre la mouche à vis chez les chiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a délivré jeudi une autorisation d'utilisation d'urgence pour le produit anti-puces et anti-tiques “ ZTS.N ” de Zoetis, destiné au traitement des infestations par la mouche à vis du Nouveau Monde (NWS) chez les chiens et les chiots.

Voici plus de détails:

* Actuellement, la plupart des chiens aux États-Unis présentent un faible risque d’exposition à la mouche à vis du Nouveau Monde (NWS), un parasite du bétail qui ronge les tissus, en raison de leur situation géographique, a indiqué la FDA.

* Toutefois, les chiens qui vivent dans des zones où des infestations de vers à vis ont été identifiées par les autorités sanitaires animales, ou qui s’y rendent ou en reviennent, ainsi que ceux provenant de certains pays situés au sud de la frontière américaine, doivent faire l’objet d’une surveillance étroite afin de détecter tout signe d’infestation, tel que la présence de vers visibles ou d’odeurs nauséabondes au niveau des plaies ou des orifices corporels, a précisé l’agence.

* À l’heure actuelle, le NWS n’a été détecté que dans certaines zones du Texas et du Nouveau-Mexique.

* La FDA délivre des autorisations d’utilisation d’urgence afin de permettre l’utilisation de traitements non approuvés en cas de menaces pour la santé publique, lorsqu’aucune alternative n’est disponible.

* Au vu de l’ensemble des données disponibles, la FDA a estimé qu’il était raisonnable de penser que Simparica TRIO pouvait être efficace dans le traitement des infestations par le ver à vis.

* Ce médicament a été approuvé par la FDA en 2020 pour le traitement des vers du cœur, des puces et des tiques chez les chiens et les chiots. Il est disponible uniquement sur ordonnance.

* Elanco Animal Health a également obtenu l’année dernière une autorisation d’utilisation d’urgence pour son médicament, Credelio, destiné au traitement des chiens infectés par la mouche à vis du Nouveau Monde.