Zoetis en hausse alors que ses dirigeants dévoilent leurs plans pour préserver leurs parts de marché

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6 août - ** L'action Zoetis ZTS.N progresse de 2,3% à 76,11 dollars, effaçant ainsi ses pertes enregistrées avant l'ouverture du marché

** La société spécialisée dans la santé animale se montrera “offensive” pour défendre ses positions dans les domaines de la dermatologie et des traitements antiparasitaires – Kristin Peck, directrice générale

** Les concurrents recourent de plus en plus aux remises, rabais et offres groupées sur un marché dont la croissance ralentit; baisse de la fréquentation des cliniques vétérinaires, propriétaires d'animaux sensibles aux prix, concurrence pesant sur la demande – Peck

** ZTS table désormais sur un BPA ajusté de 6,15 à 6,25 dollars en 2026, contreune prévision antérieure de 6,85 à 7,00 dollars.

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 9,12 et 9,32 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 9,68 à 9,96 milliards de dollars; selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 9,73 milliards de dollars

** Cette révision à la baisse des prévisions pourrait lever une pression importante, les attentes des investisseurs s'étant déjà orientées vers la fourchette basse des prévisions antérieures de Zoetis – Glen Santangelo, analyste chez Barclays

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse d'environ 40% depuis le début de l'année