L'Europe finit sur de faibles variations, le Moyen-Orient inquiète de nouveau

Graphique de l'indice boursier allemand DAX à la Bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations, tandis que Wall Street était ‌légèrement dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de prudence en raison des derniers développements au Moyen-Orient et à la veille du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

À Paris, le CAC 40 a ​fini sur un gain de 0,35% à 8.699,71 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,19%. Le Dax allemand a progressé de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,39%, le FTSEurofirst 300 0,14% et le Stoxx 600 0,16%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,67%, le Standard & Poor's 500 de 0,21% et le Nasdaq de 0,09%, dans une séance volatile où le Dow Jones s'est ​rapproché un temps du sommet historique atteint mercredi à 54.744,33 points.

La tendance à Wall Street est notamment plombée par Western Digital (-10,58%) et Sandisk (-4,98%) après leurs prévisions financières respectives alors que les deux titres ont pris depuis le début de l'année respectivement 200% et 400%.

En Europe, les ​solides résultats publiés par les entreprises depuis le début de la saison, qui ont porté plusieurs indices ⁠à des niveaux records, ont de nouveau alimenté pendant une grande partie de la séance l'optimisme des investisseurs.

En fin de séance, le pétrole est toutefois reparti à la hausse et les ‌rendements obligataires se sont légèrement tendus, dans l'attente de nouveaux éléments sur un accord entre l'Iran et Oman visant à résoudre le conflit entre Washington et Téhéran et une réouverture rapide du détroit d'Ormuz.

Les Houthis du Yémen ont par ailleurs déclaré avoir mené jeudi des attaques via des missiles et des drones contre des "déploiements ​saoudiens" à Marib et à Hadramout, au Yémen. Ils affirment également avoir tué ‌ou blessé des centaines de combattants soutenus par l'Arabie saoudite, détruit des camps militaires, des dépôts d'armes et des véhicules.

"Le marché fluctue au gré ⁠des tensions, et bien sûr, ces attaques constituent un développement important car elles témoignent d'une activité accrue sur un autre théâtre d'opérations, loin du golfe Persique, et rappellent que le passage de la mer Rouge pourrait encore être menacé", souligne John Kilduff, associé chez Again Capital.

"Les opérateurs se souviennent encore du protocole d'accord éphémère signé en juin, il est donc compréhensible qu'ils craignent que tout nouvel accord ne se ⁠révèle tout aussi fragile", abonde de son côté ‌Tim Waterer, chef analyste de marché chez KCM Trade.

"Tant que nous n'observerons pas d'augmentations soutenues et vérifiables des volumes, le marché continuera d'intégrer un certain degré de ⁠risque sur l'approvisionnement", a-t-il ajouté, au sujet des flux dans le détroit d'Ormuz.

VALEURS EN EUROPE

Eurazeo avance de 1,54%, le groupe d'investissement ayant annoncé être en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group ‌sur sa participation dans Aroma-Zone.

Diageo a bondi de 5,57%, le fabricant de spiritueux ayant lancé un programme de restructuration visant à économiser un milliard de dollars sur trois ans. Ses ⁠concurrents, Rémy Cointreau (+1,29%) et Pernod Ricard (+1,23%) ont également fini dans le vert.

WPP s'envole de 26,62%, le groupe publicitaire britannique ayant dépassé les attentes ⁠en termes de croissance organique. Dans son sillage, le ‌français Publicis s'est adjugé 2,18%.

Siemens, dont l'action a progressé de près de 20% depuis le début de l'année, a chuté jeudi de 4,49%, malgré le relèvement par le groupe de ses prévisions.

LES INDICATEURS DU ​JOUR

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 1er août, à 199.000 ‌contre 198.000 (révisé) la semaine précédente, selon le département du Travail.

Les ventes au détail en zone euro ont baissé de façon inattendue en juin sur un mois, de 0,3%, selon les données par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les commandes à ​l'industrie en Allemagne ont progressé bien plus que prévu en juin, de 3,1%, selon l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar s'apprécie de 0,28% face à un panier de devises de référence dans un contexte d'incertitudes au Moyen-Orient et en attendant le rapport sur l'emploi américain.

L'euro recule de 0,28%, à 1,1520 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3452 dollar (-0,10%).

Le yen a cédé un peu de terrain jeudi, ⁠à 157,92 pour un dollar, effaçant une partie des gains enregistrés lundi à la suite d'interventions de Tokyo et Washington sur le marché.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement augmenté jeudi, les marchés étant à l'affût de signes d'une possible réouverture du détroit d'Ormuz, alors que les prix de l'énergie restent bien supérieurs aux niveaux d'avant-guerre.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 5,2 points de base, à 4,669%.

Celui du Bund allemand de même échéance a pris en clôture 2,3 points de base, à 3,125%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier repart fortement à la hausse en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement, suite aux attaques des Houthis contre des positions saoudiennes au Yémen.

Le Brent progresse de 3,52% à 82,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,18% à ​77,65 dollars.

A SUIVRE VENDREDI :

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)