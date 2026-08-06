L'assureur Generali réalise un bénéfice net en hausse de 13,7% au 1er semestre

Le numéro un de l'assurance italien, Generali, a vu son bénéfice net ajusté (hors éléments exceptionnels), croître de 13,7% sur un an, à 2,54 milliards d'euros, porté par la croissance de tous les secteurs, a indiqué jeudi le groupe.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

C'est un peu mieux qu'attendu par les analystes financiers, qui planchaient sur un bénéfice net ajusté de 2,41 milliard d'euros.

Les recettes ont augmenté de 5,8% sur la même période, à 53,42 milliards d'euros, portées par la croissance aussi bien de l'assurance des dommages (+6,3%), que de l'assurance-vie (+5,5%), selon un communiqué du groupe.

"Les excellents résultats du Groupe témoignent des progrès remarquables réalisés dans le cadre de notre plan +Lifetime Partner 27: Driving Excellence+, grâce aux performances très solides de tous les segments", s'est félicité le PDG du groupe, le Français Philippe Donnet, cité dans le communiqué.

"Dans le secteur de l'assurance, les branches Vie et Dommages poursuivent leur solide trajectoire de croissance du résultat d'exploitation et de la rentabilité technique, malgré un impact accru des catastrophes naturelles", a précisé le patron de Generali, selon la même source.

Après une phase temporaire de faiblesse, l’économie de la zone euro devrait retrouver son élan au second semestre, tandis que les États-Unis devraient rester l’un des principaux moteurs de la croissance mondiale, grâce à des investissements soutenus dans l’IA, à une augmentation des dépenses des entreprises et à un marché du travail qui se stabilise progressivement, estime Generali dans son analyse.