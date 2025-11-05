Zimmer revoit à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025 en raison de la faiblesse des marchés internationaux

(Mise à jour des actions, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Sahil Pandey

Zimmer Biomet Holdings ZBH.N a réduit ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2025 suite à la faiblesse de l'Amérique latine et des marchés émergents en Europe, ce qui a entraîné une baisse de 15% des actions mercredi.

Le fabricant d'appareils médicaux a maintenu ses prévisions de croissance globale du chiffre d'affaires stables, aidées par les fluctuations des devises étrangères. Mais il a abaissé la limite supérieure de ses prévisions de croissance organique de 4,5 % à 4,0 %, tout en maintenant la limite inférieure à 3,5 %.

"Nous avons assisté à une annulation de dernière minute de commandes de distributeurs, principalement au Moyen-Orient et en Europe de l'Est", a déclaré le directeur général Ivan Tornos.

La société a annoncé une croissance organique des ventes de 5 % pour le troisième trimestre, ce qui, selon au moins deux analystes, est inférieur à leurs estimations.

Les nouveaux produits semblent aider un peu aux États-Unis, mais même dans ce pays, les pressions concurrentielles de pairs comme Stryker semblent avoir augmenté récemment, a déclaré Jeff Johnson, analyste chez Baird.

Zimmer a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels ajustés, tout en augmentant l'impact des taux de change de 0,5 % à 1 %, contre 0,5 % précédemment.

Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a augmenté de 9,7 % pour atteindre 2 milliards de dollars, ce qui correspond largement à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes combinées des unités de hanches et de genoux de Zimmer ont totalisé 1,30 milliard de dollars, soit un peu plus que les 1,29 milliard de dollars attendus.

Les ventes de l'unité de médecine sportive, d'extrémités et de traumatologie ont augmenté de 19 % pour atteindre 541,5 millions de dollars, mais n'ont pas atteint les estimations de 552,96 millions de dollars.

La société a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,90 $, dépassant l'estimation moyenne de 1,87 $.