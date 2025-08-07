Zimmer Biomet relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zimmer Biomet Holdings ZBH.N a revu à la hausse sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année et a dépassé les attentes de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, soutenu par l'accélération de la demande pour ses implants de hanche et de genou.

Les fabricants de dispositifs médicaux ont bénéficié d'une hausse de la demande, car de plus en plus de personnes, en particulier les Américains plus âgés, recherchent des services de soins de santé et des procédures chirurgicales. L'évolution démographique vers une population vieillissante continue d'alimenter de solides volumes de procédures dans toutes les spécialités orthopédiques.

Zimmer prévoit pour 2025 un bénéfice ajusté par action compris entre 8,10 et 8,30 dollars, contre 7,90 à 8,10 dollars précédemment. Les analystes s'attendaient à 7,97 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

"Notre solide cycle de nouveaux produits a entraîné une accélération significative de nos portefeuilles américains de hanches et de genoux et une forte croissance continue de notre activité mondiale S.E.T. (médecine sportive, extrémités et traumatologie)", a déclaré Ivan Tornos, directrice générale de la société.

La société a attribué ses performances à l'adoption rapide par les clientes de son nouveau portefeuille de produits, y compris les avancées en matière de robotique chirurgicale.

Les ventes combinées des unités hanches et genoux de Zimmer se sont élevées à 1,36 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 1,31 milliard de dollars il y a un an.

Les ventes de l'unité qui vend des produits de médecine sportive et de traumatologie ont augmenté de 17,3 % pour atteindre 550,6 millions de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 534 millions de dollars.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,07 dollars par action, dépassant les estimations de 1,98 dollar par action. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 2,08 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de 2,05 milliards de dollars.

Zimmer a déclaré s'attendre à une croissance de 6,7 % à 7,7 % de son chiffre d'affaires en 2025, contre une prévision antérieure de 5,7 % à 8,2 %.