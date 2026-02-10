Zimmer Biomet progresse après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de matériel médical Zimmer Biomet Holdings ZBH.N augmentent de 1,68% à 91,24 $ avant le marché ** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,24 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté de 2,42 $ par action au quatrième trimestre, par rapport aux estimations de 2,4 $ par action

** Le bénéfice par action ajusté pour 2026 devrait se situer entre 8,3 et 8,45 dollars

** L'action ZBH a chuté de 14,87% en 2025