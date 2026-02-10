Zimmer Biomet dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de dispositifs pour les hanches et les genoux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zimmer Biomet ZBH.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, la société capitalisant sur une demande soutenue pour ses dispositifs utilisés dans les procédures orthopédiques.

Les actions de la société basée à Warsaw, dans l'Indiana, ont augmenté de 1,5 % dans les échanges de pré-marché.

Le fabricant de dispositifs orthopédiques a fait état d'une augmentation de 10,9 % de ses ventes nettes au quatrième trimestre, à 2,24 milliards de dollars, témoignant d'une forte demande pour ses unités de hanches et de genoux et reflétant des volumes de procédures soutenus dans les chirurgies de remplacement des articulations.

Les analystes s'attendaient à des ventes trimestrielles de 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 8,30 et 8,45 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, à savoir 8,48 dollars par action.

Les fabricants de dispositifs médicaux profitent d'une hausse de la demande alors que les assureurs font état de ratios de pertes médicales plus élevés, signe que les patients programment davantage d'interventions et que l'utilisation est plus élevée.

Les segments des hanches et des genoux de Zimmer ont enregistré une hausse des ventes de 7,9 % et 6 % respectivement au quatrième trimestre, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le directeur général Ivan Tornos a déclaré dans un communiqué que la société s'attendait à ce que le passage à un modèle de ventes directes et spécialisées aux États-Unis pèse sur la croissance des ventes en 2026, mais qu'il devrait soutenir l'expansion à plus long terme.

S'exprimant lors d'une conférence sectorielle en janvier, les dirigeants de Zimmer avaient précédemment déclaré que les États-Unis, son plus grand marché, avaient besoin d'une équipe de vente plus ciblée et d'une couverture plus forte dans les centres de chirurgie ambulatoire, où une part croissante des procédures se déplace.

Zimmer prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 2,5 % à 4,5 % pour cette année et un effet de change de 0,5 %.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice de 2,42 dollars par action sur une base ajustée, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,40 dollars par action.