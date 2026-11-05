Zillow s'effondre après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et des prévisions décevantes

** L'action de la plateforme immobilière Zillow ZG.O s'effondre de 15,1 % à 29,25 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre et des prévisions pour le quatrième trimestre, qui n'ont pas répondu aux attentes de Wall Street

** L'action ZG est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis celle de 16,5 % subie le 11 février, si les pertes se confirment

** La société a indiqué que son chiffre d'affaires du troisième trimestre avait progressé de 7 % en glissement annuel pour atteindre 724 millions de dollars, un chiffre inférieur à l'estimation de LSEG (754,2 millions de dollars), invoquant « l'un des marchés immobiliers les plus difficiles depuis une génération »

** La société a publié un BPA ajusté de 55 cents et un Ebitda ajusté de 182 millions de dollars au troisième trimestre; les analystes tablaient sur un BPA de 59 cents par action et un Ebitda ajusté de 193,73 millions de dollars

** Le trafic sur ses applications et ses sites a reculé de 3 % au cours du trimestre, pour s'établir à 215 millions d'utilisateurs uniques mensuels en moyenne; le nombre de visites a baissé de 5 % au cours du trimestre, à 2,3 milliards

** Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 à 39 dollars, estimant que les prévisions de ZG pour le quatrième trimestre, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 635 et 665 millions de dollars et un Ebitda ajusté compris entre 100 et 135 millions de dollars, sont bien en deçà du consensus, respectivement de 711 millions et 186 millions de dollars

** D'autres courtiers ont également revu leurs objectifs de cours à la baisse, notamment BofA, qui est passé de 37 à 32 dollars, et Wells Fargo, qui est passé de 31 à 30 dollars

** Sur 27 courtiers, 13 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 14 recommandent de "conserver"; le cours-cible médian s'établit à 39,50 dollars

** La semaine dernière, ZG a annoncé qu'elle verserait 212,5 millions de dollars pour régler un recours collectif l'accusant d'avoir induit ses actionnaires en erreur au sujet de son projet raté de spéculation immobilière

** Jusqu'à mercredi, l'action ZG avait perdu environ 50 %, contre une hausse d'environ 11 % pour le Nasdaq .IXIC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))