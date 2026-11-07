Ukraine-Kyiv visée par des missiles russes

Le maire de Kiev, Klitschko, accorde une interview à Reuters à Kiev
Les forces russes ont lancé tôt samedi une attaque contre Kyiv avec des missiles, a dit le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.
"Des explosions dans les banlieues de Kyiv. L'ennemi frappe des infrastructures avec des missiles balistiques", a-t-il écrit sur Telegram.
Des débris ont touché un immeuble résidentiel de cinq étages dans l'ouest de la capitale, selon Vitali Klitschko. La façade d'un autre immeuble a été endommagée.
L'administration militaire de la ville a déclaré que deux personnes avaient été blessées et que des bâtiments avaient été endommagés.
Les autorités ont continué d'avertir les habitants contre de possibles frappes supplémentaires plusieurs heures après l'attaque.
(Gleb Garanich, rédigé par Ron Popeski; version française Camille Raynaud)
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