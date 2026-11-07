Ukraine-Kyiv visée par des missiles russes

Le maire de Kiev, Klitschko, accorde une interview à Reuters à Kiev

Les ‌forces russes ont lancé ​tôt samedi une attaque contre Kyiv avec des missiles, a ​dit le maire de la ​capitale ukrainienne, Vitali ⁠Klitschko.

"Des explosions dans les banlieues ‌de Kyiv. L'ennemi frappe des infrastructures avec des ​missiles ‌balistiques", a-t-il écrit sur ⁠Telegram.

Des débris ont touché un immeuble résidentiel de cinq ⁠étages dans ‌l'ouest de la capitale, ⁠selon Vitali Klitschko. ‌La façade d'un autre ⁠immeuble a été endommagée.

L'administration ⁠militaire de ‌la ville a déclaré que ​deux ‌personnes avaient été blessées et que des bâtiments ​avaient été endommagés.

Les autorités ont continué ⁠d'avertir les habitants contre de possibles frappes supplémentaires plusieurs heures après l'attaque.

(Gleb Garanich, rédigé par Ron Popeski; version française ​Camille Raynaud)