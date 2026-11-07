 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Kyiv visée par des missiles russes
information fournie par Reuters 07/11/2026 à 03:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Le maire de Kiev, Klitschko, accorde une interview à Reuters à Kiev

Le maire de Kiev, Klitschko, accorde une interview à Reuters à Kiev

Les ‌forces russes ont lancé ​tôt samedi une attaque contre Kyiv avec des missiles, a ​dit le maire de la ​capitale ukrainienne, Vitali ⁠Klitschko.

"Des explosions dans les banlieues ‌de Kyiv. L'ennemi frappe des infrastructures avec des ​missiles ‌balistiques", a-t-il écrit sur ⁠Telegram.

Des débris ont touché un immeuble résidentiel de cinq ⁠étages dans ‌l'ouest de la capitale, ⁠selon Vitali Klitschko. ‌La façade d'un autre ⁠immeuble a été endommagée.

L'administration ⁠militaire de ‌la ville a déclaré que ​deux ‌personnes avaient été blessées et que des bâtiments ​avaient été endommagés.

Les autorités ont continué ⁠d'avertir les habitants contre de possibles frappes supplémentaires plusieurs heures après l'attaque.

(Gleb Garanich, rédigé par Ron Popeski; version française ​Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank