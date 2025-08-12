Zero Two rejoint Warburg Pincus en tant que copropriétaire des centres de données Evolution en Asie du Sud-Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zero Two, société d'infrastructure numérique basée à Abu Dhabi, a investi dans Evolution Data Centres pour rejoindre la société de capital-investissement Warburg Pincus en tant que copropriétaire de la plate-forme de centres de données axée sur l'Asie du Sud-Est, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués dans la déclaration publiée par les entreprises. Zero Two fait partie du fonds souverain Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC ou ADQ.

L'investissement marque la première incursion de Zero Two en Asie du Sud-Est depuis son lancement en 2022 et fournira un capital de croissance à long terme pour accélérer le déploiement par Evolution de centres de données prêts pour l'hyperéchelle et alimentés par des énergies renouvelables dans toute la région, selon le communiqué.

Warburg Pincus a investi dans Evolution en 2022 par le biais d'une coentreprise. Depuis, Evolution a développé son portefeuille en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam, selon le communiqué.

Darren Webb, directrice générale et cofondatrice d'Evolution, a déclaré que l'entrée de Zero Two en tant qu'investisseur stratégique accélérerait la mission d'Evolution qui consiste à fournir une infrastructure numérique durable et performante dans toute l'Asie du Sud-Est.

Ahmed Al Hameli, directeur général de Zero Two, a déclaré que ce partenariat s'inscrivait dans la stratégie de l'entreprise visant à déployer des capitaux à long terme.

"Nous voyons une trajectoire de croissance élevée dans la capacité des centres de données modernes à l'échelle à travers les marchés significativement mal desservis de l'Asie du Sud-Est, où la demande de cloud et d'IA augmente rapidement", a déclaré Andrew Fitzpatrick, directeur de Warburg Pincus.