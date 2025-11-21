France: l'activité du secteur privé s'approche de la stabilisation en novembre (PMI Flash)

L'activité du secteur privé en France s'est redressée en novembre en France, s'approchant de la stabilisation grâce au secteur des services, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

L'indice composite s'est établi à 49,9, juste en dessous de la barre de 50 séparant les zones de contraction et d'expansion de l'activité, après 47,7 en octobre. C'est un plus haut depuis août 2024, selon cette enquête menée auprès de 750 entreprises manufacturières et des services.

"Après le léger recul de l'activité globale enregistré en octobre, principalement attribué aux troubles politiques et à l'incertitude qui en a résulté, les dernières données de l'enquête ont mis en évidence des signes de stabilisation", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"La question du budget demeurant en suspens et le climat politique restant tendu, cette récente stabilisation de l'économie française repose sur des bases fragiles", a-t-il nuancé.

Cette amélioration masque des tendances divergentes selon les secteurs.

Celui des services s'est redressé à 50,8, après 48,0 en octobre, bénéficiant d'un renforcement de la demande, tandis que le secteur manufacturier a vu son indice se replier de 48,8 à 47,8.

L'enquête suggère que "l'industrie est le maillon faible de l’économie française. La faiblesse des niveaux de production et les carnets de commandes est particulièrement préoccupante", selon l'économiste.

Malgré ce sombre tableau, la confiance des entreprises du secteur manufacturier s'est redressée en novembre, atteignant un plus haut depuis juin.

Après trois mois de hausse, l'emploi s'est contracté dans les services comme l'industrie manufacturière.

Alors que les coûts des entreprises ont continué d'augmenter en novembre, les prix facturés ont stagné, affectant les marges bénéficiaires des entreprises interrogées.

De son côté, l'Institut français de la statistique (Insee) a fait état d'une embellie du climat des affaires en novembre, qui a également bénéficié d'un rebond des services. L'indicateur s'est établi à 98, se rapprochant de sa moyenne de longue période de 100.