Ubisoft bientôt de retour à la Bourse de Paris après un incident comptable
information fournie par Boursorama avec AFP 21/11/2025 à 09:56

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft , qui s'apprête à revenir à la bourse de Paris après une semaine de suspension liée au report de ses résultats semestriels, a expliqué vendredi que ce délai était dû au "retraitement" des comptes de ses exercices fiscaux 2024-2025 et 2025-2026.

( AFP / INA FASSBENDER )

"Suite à la position de ses auditeurs dans le cadre de l'examen des comptes financiers du premier semestre", Ubisoft "a revu son analyse relative à la reconnaissance du revenu (...) d'un partenariat conclu" sur l'exercice précédent, "ce qui l'a conduit à retraiter ses comptes", a-t-il détaillé dans un communiqué, expliquant qu'un partenariat signé au deuxième trimestre de cette année était également concerné par ces changements comptables.

"La note du nouveau groupe d'auditeurs est arrivé quelques jours avant la publication des résultats, c'est pourquoi il nous a fallu plus de temps" pour valider les comptes, a expliqué vendredi le directeur financier d'Ubisoft Frédérick Duguet lors d'une conférence téléphonique présentant les résultats semestriels du groupe.

Ubisoft a également confirmé que son accord avec le géant de la tech chinoise Tencent devait être validé "dans les prochains jours".

Selon le PDG du groupe Yves Guillemot, "la finalisation de notre transaction stratégique avec Tencent - qui verra Tencent devenir actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale, Vantage Studios, est désormais imminente, toutes les conditions suspensives ayant été satisfaites".

Cette nouvelle filiale regroupant ses trois sagas phares ("Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Siw") sera détenue à environ 25% par Tencent via un apport de 1,16 milliard d'euros, et s'inscrit dans une réorganisation plus large du groupe dont les détails "seront dévoilés en janvier", a précisé Yves Guillemot.

"Le produit de cette transaction permettra de désendetter le groupe", a redit Ubisoft, "tout en offrant une flexibilité financière accrue pour accompagner sa transformation".

Sur les six premiers mois de son exercice 2025-2026 décalé, l'éditeur a annoncé avoir enregistré un "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence) "supérieur à ses prévisions", à 772,4 millions d'euros, en hausse de 22,6% à taux de change constants.

Sur la même période, son chiffre d'affaires est lui en baisse de 2,1%, à 657,8 millions d'euros.

Annoncé à la dernière minute et sans explication, le report des résultats semestriels d'Ubisoft avait provoqué une vague d'incertitude et de rumeurs autour du géant français des jeux vidéo, dont l'action a plongé de 48,5% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

UBISOFT
7,5620 EUR Euronext Paris +11,70%

1 commentaire

  • 10:40

    Lol c'est incroyable il sont fort pour faire un communiqué comme ça

