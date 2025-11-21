 Aller au contenu principal
CAC 40
7 933,23
-0,60%
La Bourse de Paris freinée par les inquiétudes sur les valorisations des valeurs technologiques
21/11/2025 à 10:24

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule vendredi dans un marché marqué par l'incertitude, les investisseurs s'interrogeant sur la légitimité des valorisations élevées des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,22% vers 09H55, soit de 17,72 points, s'établissant à 7.963,35. La veille, alors que l'indice prenait plus de 1% en séance, il a finalement terminé en légère hausse de 0,34%, à 7.981,07 points, abandonnant ainsi une bonne partie de ses gains à la clôture.

"Une inquiétude majeure porte sur le fait que l'emballement pour les investissements en IA pourrait ne pas générer les rendements attendus, d'où la forte correction des valeurs technologiques ce mois-ci" et le fait que "les investisseurs se questionnent toujours sur les valorisations élevées des actions liées au secteur", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique pour XTB.

Après une réaction initialement positive dans la foulée de la publication mercredi soir des résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia, qui est aussi la première capitalisation boursière du monde, le vent a commencé à tourner la veille peu après l'ouverture des marchés américains jeudi.

"Le stress est monté d'un cran avec l'apparition d'un signal que personne n'avait vraiment anticipé: la nervosité s'est déplacée du marché actions vers le marché du crédit" les investisseurs cherchant à se protéger "contre un potentiel dégonflement de la bulle technologique", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"L'opinion du marché devient de plus en plus polarisée entre ceux qui crient à la bulle et ceux qui sont prêts à continuer de courir. Cette dynamique conduira à une volatilité accrue et à de grands mouvements", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Dans ce contexte d'incertitude, "le marché éprouve un remords à être acheteur face à des valorisations technologiques trop élevées, et il faudra du temps pour que ce sentiment se dissipe", estime quant à elle Kathleen Brooks.

Veolia acquiert l'américain Clean Earth

Veolia: Le géant des services à l'environnement (-0,63% à 27,85 euros) a annoncé vendredi l'acquisition de l'américain Clean Earth, spécialisé dans le traitement de déchets dangereux, pour une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros).

Euronext CAC40

