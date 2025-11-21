Le taïwanais Foxconn poursuit sa quête d'IA en s'alliant avec OpenAI

Le géant taïwanais de la tech Foxconn et Open AI ont annoncé vendredi avoir signé un accord afin de concevoir et de construire du matériel pour des centres de données, le dernier d'une serie contrats liée a l'infrastructure pour le créateur américain de ChatGPT.

Young Liu, PDG de Foxconn, en 2023, à Taiwan ( AFP / I-HWA CHENG )

Foxconn est le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, et fabrique des produits pour un grand nombre d'entreprises.

Ses bénéfices sont montés en flèche depuis que la firme se concentre sur les serveurs d'intelligence artificielle, délaissant l'assemblage d'iPhone à faible marge, ces serveurs étant désormais très demandés alors que les entreprises investissent des centaines de milliards de dollars dans les technologies liées à l'IA.

"La demande pour des composants essentiels dans l'infrastructure de l'IA dépasse déjà largement l'offre, et nous prévoyons que cela ne fera que continuer", a déclaré vendredi Sam Altman, le PDG d'OpenAI, dans une intervention vidéo lors d'un événement Foxconn à Taipei.

"Bien que cet accord initial n'inclue pas d'engagements d'achat ou d'obligations financières, OpenAI aura un accès anticipé pour évaluer ces systèmes et une option pour les acheter", rapporte OpenAI dans un communiqué.

L'optimisme concernant l'IA a propulsé les valorisations des entreprises technologiques à des sommets vertigineux, ce qui suscite des craintes d'une bulle et alimente la volatilité récente du marché boursier.

Selon certaines estimations, OpenAI a signé environ 1.000 milliards de dollars de contrats d'infrastructure en 2025, dont un contrat de 300 milliards de dollars avec le géant des systèmes d'information et de l'informatique à distance Oracle.

L'entreprise a également pris l'un des engagements les plus ambitieux cette année, en prévoyant d'installer un nouveau centre de données à Abilene, au coeur du Texas, dans le cadre du gigantesque projet "Stargate" à 500 milliards de dollars, avec un consortium comprenant Softbank, Oracle, Microsoft ou encore, Nvidia.

Foxconn et Intrinsic, une filiale de la société mère de Google, Alphabet, ont également annoncé vendredi un accord pour développer et déployer des "solutions robotiques intelligentes" dans les installations de Foxconn aux États-Unis.

Selon Steven Tseng, analyste chez Bloomberg Intelligence, l'entreprise taïwanaise a augmenté sa capacité aux États-Unis en tant que fournisseur majeur de serveurs d'intelligence artificielle et d'équipements de réseau associés.

Le partenariat avec OpenAI montre "que Foxconn est désormais solidement parmi les leaders dans le développement des infrastructures d'IA" a-t-il confié à l'AFP.

Le risque d'une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine signifie que de nombreuses entreprises de serveurs d'IA préfèrent produire aux États-Unis, malgré des coûts plus élevés, a expliqué M.Tseng.