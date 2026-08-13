Zentalis Pharma en baisse après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** Le titre de Zentalis Pharmaceuticals ( ZNTL.O ), société spécialisée dans le développement de médicaments oncologiques, a reculé d’environ 10 % à 3,75 dollars lors des négociations après clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** ZNTL lance une offre comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés permettant d’acquérir des actions; le montant de l’opération n’a pas été divulgué
** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, entre autres, des essais cliniques, des études précliniques et des démarches réglementaires
** TD Cowen, Guggenheim et Oppenheimer sont les co-chefs de file de l'opération
** L'action ZNTL a clôturé en baisse de 3,3 % à 4,15 dollars jeudi, mais a plus que triplé depuis le début de l'année
** La société de San Diego, en Californie, compte environ 71,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 300 millions de dollars
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