Zelensky annonce la reprise des attaques contre les raffineries russes

L'Ukraine va reprendre ses frappes contre les raffineries russes, annonce le président Volodimir Zelensky dans une interview publiée jeudi par le Financial Times.

"Le blocage (des attaques contre les raffineries) est levé. C'est terminé", dit-il au quotidien après avoir décrété en début de semaine une suspension pendant deux jours des frappes contre les infrastructures énergétiques russes, sous la pression des Etats-Unis.

Après avoir dévoilé vendredi soir un accord autorisant la Russie à exporter massivement du carburant diesel, le président américain Donald Trump s'était insurgé le lendemain contre les frappes ukrainiennes visant les raffineries russes, avant d'appeler l'Ukraine à changer de président.

En dépit de la trêve contre les raffineries russes, Volodimir Zelensky déplore que les forces ukrainiennes n'aient pas été alertées en amont par les Américains de l'imminence de tirs de missiles balistiques russes ces derniers jours, comme c'était le cas auparavant.

Les services du réseau de satellites Starlink d'Elon Musk ont également été ralentis, perturbant les opérations de l'armée ukrainienne sur le front et les frappes de drones de moyenne portée contre des sites militaires russes.

Des responsables militaires ukrainiens ont été informés par leurs homologues américains que faute de suspension des frappes contre les infrastructures russes, Washington priverait Kyiv de renseignements, même si les Etats-Unis ont ensuite évoqué des défaillances techniques, explique le président ukrainien au Financial Times.

"Ce n'était pas un problème technique, c'était voulu", ajoute-t-il dans l'interview, critiquant l'empressement de Washington à conclure des accords commerciaux avec la Russie et l'admiration apparente affichée par Donald Trump à l'égard de son homologue russe Vladimir Poutine.

Mercredi, lors d'un déplacement à Londres, Volodimir Zelensky avait jugé "douloureux", dans le talk-show de Piers Morgan, que le président américain ait choisi "un camp, pas le nôtre".

A la question de savoir s'il s'estimait trahi depuis l'accord sur le diesel, le président ukrainien avait répondu par l'affirmative, ajoutant : "C'est un peu plus compliqué que mes simples émotions ou sentiments."

"C'est dommage que nous perdions un partenaire aussi important", avait-il poursuivi. "Nous ne vendons pas notre pays (...) Il ne s'agit pas d'affaires pour nous. Il s'agit simplement de notre vie et notre pays."

Le gouverneur de l'oblast russe de Riazan, Pavel Malkov, a annoncé jeudi sur la messagerie Telegram qu'une raffinerie de la région avait été visée par une attaque de drones ukrainiens et qu'un incendie s'y était déclaré.

(Rhea Rose Abraham à Bangalore, avec le bureau de Moscou ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)