Zegna continue de se distinguer, HSBC entame le suivi à l'achat

Le titre Ermenegildo Zegna est bien orienté mardi à la Bourse de New York alors que les analystes de HSBC ont entamé aujourd'hui la couverture de la valeur en conseillant de l'acheter, et avec un objectif de cours de 16 dollars.

Dans une note de recherche, la banque britannique souligne que le fabricant de costumes continue de s'imposer sur le segment de l'ultra-luxe, soutenu par le repositionnement haut de gamme de sa marque éponyme, ce qui a permis à son titre de grimper de 31% au cours des 12 derniers mois, à comparer avec une hausse de 14% pour l'indice S&P 500.

Selon l'établissement financier, la dynamique favorable du groupe de mode italien devrait se maintenir sur le long terme grâce à la vigueur de sa marque phare Zegna, dont la croissance qui a atteint 13,8% au premier semestre 2026, surpassant nettement la moyenne du secteur du luxe établie à 6,6%.

Une décote de valorisation par rapport à ses pairs

Les analystes d'HSBC mettent en avant le profil résilient de la clientèle de Zegna dans un environnement macroéconomique en "K", caractérisé par des divergences de trajectoires de consommation selon les niveaux de revenus. Axée sur les personnes à très fort patrimoine, la marque bénéficie d'une clientèle relativement préservée des effets de richesse négatifs.

En dépit de performances supérieures au secteur, l'action Zegna s'échange toujours sur la base d'une décote d'environ 5% par rapport à ses pairs du luxe, et d'environ 30% par rapport à Hermès sur la base du ratio PER prévisionnel pour 2027.

Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 28%.