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Zebra Technologies relève ses objectifs grâce à la demande en automatisation
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:01

Zebra Technologies a relevé ses prévisions annuelles de croissance de chiffre d'affaires, soutenu par une forte demande pour ses solutions d'automatisation destinées aux entrepôts, à la logistique et aux distributeurs. L'annonce a été saluée par les marchés, avec une hausse de près de 17% du titre en séance. Le groupe bénéficie de l'accélération des investissements dans l'automatisation des chaînes d'approvisionnement et les outils de suivi en temps réel des opérations industrielles et commerciales.

L'entreprise commercialise notamment des lecteurs de codes-barres, des dispositifs RFID, des imprimantes industrielles et des robots autonomes. Zebra prévoit désormais une croissance de ses ventes comprise entre 10% et 14% pour 2026, contre une précédente estimation située entre 9% et 13%. Pour le deuxième trimestre, le groupe anticipe une progression du chiffre d'affaires de 14% à 17%, supérieure aux attentes des analystes selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,20 et 4,50 dollars, au-dessus du consensus du marché fixé à 4,14 dollars. Le directeur général Bill Burns a souligné que Zebra était bien positionné pour profiter du développement du commerce en ligne, de l'automatisation industrielle et des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les équipements et infrastructures. Au trimestre clos début avril, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,50 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action de 4,75 dollars, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.

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ZEBRA TECH -A-
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