Zebra Technologies relève ses objectifs grâce à la demande en automatisation
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:01
L'entreprise commercialise notamment des lecteurs de codes-barres, des dispositifs RFID, des imprimantes industrielles et des robots autonomes. Zebra prévoit désormais une croissance de ses ventes comprise entre 10% et 14% pour 2026, contre une précédente estimation située entre 9% et 13%. Pour le deuxième trimestre, le groupe anticipe une progression du chiffre d'affaires de 14% à 17%, supérieure aux attentes des analystes selon les données de LSEG.
Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,20 et 4,50 dollars, au-dessus du consensus du marché fixé à 4,14 dollars. Le directeur général Bill Burns a souligné que Zebra était bien positionné pour profiter du développement du commerce en ligne, de l'automatisation industrielle et des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans les équipements et infrastructures. Au trimestre clos début avril, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,50 milliard de dollars et un bénéfice ajusté par action de 4,75 dollars, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.
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