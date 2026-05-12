Foot: finances "encore critiques" pour le propriétaire de l'Olympique lyonnais

Michele Kang, actionnaire minoritaire et PDG d'Eagle Football Group (ex-OL Group) ( AFP / ALEX MARTIN )

Eagle Football Group (EFG), propriétaire du club de foot de l'Olympique lyonnais, a reconnu mardi une "situation financière encore critique" six mois après l'annonce de pertes et d'une dette historiques qui avaient failli conduire le club de Ligue 1 à une relégation administrative en L2.

Ses résultats semestriels pour la saison 2025-2026 sont publiés au moment où l'OL, plombé par la gestion de son actionnaire majoritaire Eagle Bidco, est mis en vente par cette holding britannique placée sous administration judiciaire, tout comme ses clubs brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek.

L'exercice des six premiers mois, arrêté au 31 décembre 2025, pour un EFG propriétaire de l'OL et de son stade Groupama Stadium, fait apparaître un résultat net déficitaire de 186,5 millions d'euros, après des pertes record de 201,2 millions sur les 12 mois de la saison 2024-2025.

"Une situation financière encore critique en raison d'expositions héritées du passé", reconnaît EFG mardi, qui souligne "l'urgence de sécuriser une solution de financement et de restructuration".

Le groupe se félicite toutefois d'une "amélioration significative des performances opérationnelles" (ne tenant donc pas compte des charges de la dette ni de l'impôt) avec un excédent brut d'exploitation (EBE) de -2,2 millions d'euros, en net redressement par rapport aux -46,1 millions de l'exercice précédent.

EFG mise sur "l'hypothèse de l'arrivée d'un nouvel actionnaire en mesure de participer au besoin de financement du groupe d'ici juin 2026" et confirme que sa PDG et actionnaire minoritaire, la femme d'affaires américaine Michele Kang, est "susceptible de travailler sur une offre de reprise" des parts d'Eagle Bidco.

Cette holding, actionnaire majoritaire de l'OL (88%), a été placée fin mars sous administration judiciaire au Royaume-Uni, écartant de fait l'ancien patron de l'OL John Textor. L'homme d'affaires américain avait déjà été éconduit comme PDG d'Eagle football Group en juin 2025 en raison de la déroute financière qui avait alourdi sa dette à près de 518 millions d'euros. Dette qui a grossi à 616,3 millions d'euros au premier semestre 2025-2026.

Pour expliquer ses difficultés persistantes, EFG accuse aussi John Textor d'avoir pris des engagements auprès de tiers dont le groupe n'aurait pas été informé.

L'endettement d'EFG avait failli coûter à l'OL une relégation administrative en L2 avant que les autorités du football ne lui octroient un sursis avec l'arrivée de Michele Kang, imposée par le fonds d'investissement américain Ares à la place de John Textor.

Ares, qui avait prêté 425 millions d'euros à ce dernier lors de son rachat de l'OL en 2022, joue un rôle prépondérant dans l'avenir financier du club en tant que créancier majeur, et pourrait épauler Mme Kang dans son éventuel rachat.