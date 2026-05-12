information fournie par Boursorama avec AFP • 12/05/2026 à 19:54

Eiffage confirme ses perspectives 2026, se renforce dans les centres de données en Allemagne

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Eiffage a confirmé ses perspectives annuelles après un premier trimestre stable à 5,6 milliards d’euros grâce à l’activité travaux (construction, infrastructures et énergie) en Europe qui a compensé la fin prévue de plusieurs chantiers à l’export, a-t-il annoncé mardi.

Le groupe français de BTP, d'infrastructures et concessions de transport a aussi annoncé une prise de participation à hauteur de 74,9% dans la société Hand & Werk pour se développer sur le marché allemand des centres de données.

"Forte de 200 collaborateurs, Hand & Werk a réalisé un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros en 2025", indique-t-il.

La société, fondée en 2019, propose une offre clés en main pour les centres de données allant de la conception et la réalisation des installations techniques du bâtiment à la maintenance des équipements.

L’opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence allemandes et devrait être finalisée courant 2026.

Dans les Travaux, l’activité d’Eiffage est demeurée solide en Europe, France et hors de France, où elle progresse de 3,9% (+2% à périmètre et change constants).

Hors d’Europe, la forte baisse d’activité "telle qu’anticipée" est due à la fin de plusieurs opérations réalisées à l’export, précise-t-il.

La construction a progressé de 5% à 992 millions d’euros, portée par la France "grâce à la montée en puissance de plusieurs grands projets et à une base de comparaison favorable".

Le chiffre d’affaires de l’immobilier s’établit à 119 millions d’euros (+24%) mais cette hausse est "à relativiser compte tenu d’un premier trimestre 2025 historiquement faible".

La branche infrastructures recule de 4% à 1,8 milliard d'euros en raison d’effets saisonniers en France et "énergie systèmes" (systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique) progresse de 3% à 1,9 milliard d’euros.

Enfin, l’activité dans les concessions (autoroutes et aéroports) est stable (0,7%) à 912 millions d’euros.

Le carnet de commandes "travaux" s’élève à 31,1 milliards d’euros au 31 mars, en hausse de 5% "porté par la souveraineté énergétique et industrielle de l’Europe et l’électrification des usages", indique Eiffage.

Le groupe précise que "dans un contexte de crise géopolitique et d’instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du groupe hors d’Europe" lui permettent de confirmer ses perspectives pour 2026.

"Toutefois, souligne le groupe, ces perspectives pourraient être mises à jour si la crise au Moyen-Orient venait à affecter les pays européens de façon plus prononcée".