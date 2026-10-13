Zealand Pharma et Generate concluent un accord portant sur un médicament contre l'obésité d'une valeur pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, selon Bloomberg News

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La société pharmaceutique danoise Zealand Pharma ZELA.CO et Generate Biomedicines GENB.O ont conclu un accord d'une valeur pouvant atteindre près de 1,2 milliard de dollars pour développer des traitements contre l'obésité à l'aide de l'intelligence artificielle, a rapporté mardi Bloomberg News.

L'accord prévoit un versement initial de 30 millions de dollars et 35 millions de dollars de paiements d'étapes initiaux, a indiqué Bloomberg, citant un document.

Zealand Pharma n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.