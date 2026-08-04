Zalando vise une croissance dans le bas de sa fourchette, abaisse sa prévision d'Ebit ajusté

Zalando, enseigne de mode basée à Berlin

Zalando a ‌déclaré mardi s'attendre à ce que ​sa croissance en 2026 se situe dans la moitié inférieure de sa fourchette ​précédemment annoncée et a resserré sa prévision de ​bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté à ⁠l'occasion de la publication de ses ‌résultats du deuxième trimestre.

Le détaillant européen de mode en ligne anticipe ​désormais ‌une croissance annuelle de son volume ⁠brut de marchandises (GMV) et de son chiffre d'affaires dans la moitié inférieure ⁠de sa ‌fourchette prévisionnelle de 12% à 17%, ⁠en données publiées, "conformément aux attentes ‌du marché", a-t-il indiqué.

Zalando a ⁠précisé dans un communiqué que cette ⁠révision de ‌ses perspectives reflétait les performances enregistrées au ​premier semestre ‌et n'impliquait aucun changement de ses prévisions pour le reste ​de l'année.

Le groupe table désormais sur un Ebit ajusté annuel ⁠compris entre 680 millions et 720 millions d'euros, contre une prévision précédente de 660 millions à 740 millions d'euros.

(Linda Pasquini, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)