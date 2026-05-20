Zalando risque de sortir du DAX en juin, prévient Deutsche Bank

L'action Zalando pourrait sortir de l'indice DAX le mois prochain, estiment les analystes de Deutsche Bank spécialisés dans la composition des indices boursiers allemands, tout en soulignant que l'indice phare de la Bourse de Francfort pourrait accueillir à l'occasion le groupe de BTP Hochtief, voire la compagnie aérienne Lufhtansa.

Ces projections surviennent alors que le comité de l'opérateur boursier STOXX s'apprête à se réunir le 3 juin prochain. Après un statu quo en mars, cette session pourrait déboucher sur des remaniements effectifs dès l'ouverture du 22 juin.

Porsche également sur la sellette

D'après Deutsche Bank, Zalando et Porsche Automobil Holding sont actuellement les maillons les plus faibles de l'indice, avec des capitalisations flottantes respectives de 4,7 et 4,8 milliards d'euros. Avec une telle valorisation, le site de vente en ligne écope d'ailleurs de la 40e et dernière place du classement.

Pour pallier ces éventuelles sorties, les analystes évoquent à nouveau le nom de Lufthansa. Un retour souvent évoqué pour le transporteur aérien, qui avait dû quitter le DAX en 2020 - en pleine crise sanitaire - après plus de trois décennies de présence continue.

Hochtief favori face à une Lufthansa trop juste

Le retour de la compagnie nationale reste toutefois incertain. Bien qu'elle se positionne au 34e rang selon les critères réglementaires de liquidité et de capitalisation flottante, cette performance est encore un peu trop juste. Pour bénéficier d'une procédure d'entrée rapide, une entreprise doit impérativement se hisser au moins à la 33e place de la liste de sélection.

C'est pourquoi Deutsche Bank mise plutôt sur Hochtief, dont le profil semble plus équilibré. Porté par le plan de relance des infrastructures de Berlin, le groupe de BTP a vu son titre s'envoler de 190% sur les douze derniers mois. Si sa capitalisation globale atteint 39 milliards d'euros, son flottant reste limité à 22% (soit 9 milliards d'euros). Un niveau suffisant pour le propulser à la 32e place du classement d'éligibilité, lui ouvrant ainsi les portes du DAX.

Sur les places financières ce mardi vers 10h15, ces perspectives pesaient sur les valeurs menacées : Zalando reculait de 1,1% et Porsche Automobil Holding cédait 0,6%. Du côté des prétendants, l'action Hochtief progressait de 0,6% tandis que le titre Lufthansa s'effritait d'environ 0,5%.