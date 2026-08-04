Zalando révise ses perspectives, l'action en passe d'enregistrer sa pire journée

(Actualisé tout du long avec contexte, détails, commentaires d'analystes et de la dirfin)

Zalando ZALG.DE a déclaré mardi s'attendre à ce que son chiffre d'affaireset sa croissance en 2026 se situent dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée et a resserré sa prévision de bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté, à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

Le détaillant européen de mode en ligne anticipe désormais une croissance annuelle de son volume brut de marchandises (GMV) et de son chiffre d'affaires dans la moitié inférieure de sa fourchette prévisionnelle de 12% à 17%, précisant que cette prévision ajustée reflète sa performance semestrielle et non ses attentes pour l'année.

À Francfort, vers 10h50 GMT, l'action Zalando plonge de 15,63% à 24,56 euros, en passe d'enregistrer la pire journée en Bourse de son histoire, l'indice Stoxx 600 .STOXX progressant de 0,56% au même moment.

Les analystes de Deutsche Bank ont attribué la chute du titre, après une récente remontée, à des performances sous-jacentes du GMV et du chiffre d'affaires plus faibles que prévu dans son activité de vente au détail, ainsi qu'aux inquiétudes liées à une détérioration des perspectives de consommation.

LES CLIENTS "PRUDENTS" ET "SENSIBLES AUX PRIX", DIT LA DIRFIN

"Les clients restent prudents et sensibles aux prix", a déclaré la directrice financière Anna Dimitrova aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, sans donner plus de détails.

Au deuxième trimestre, le GMV a progressé de 20,7% en glissement annuel pour atteindre 4,9 milliards d’euros sur une base déclarée, porté notamment par l’expansion rapide des capacités en matière d’intelligence artificielle. Toutefois, la croissance pro forma a ralenti de manière inattendue, passant à 4,4% contre 6% au premier trimestre, ont indiqué les analystes de Jefferies.

Zalando a signalé un affaiblissement de la demande au premier semestre, principalement dans la catégorie des baskets, faisant écho aux commentaires formulés jeudi par le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas, selon lesquels les fortes remises pratiquées par de nombreux détaillants en Europe mettaient les chaussures "lifestyle" sous pression.

DÉPENSES DE CONSOMMATION FAIBLES, CONCURRENCE INTENSE

Zalando table désormais sur un résultat avant intérêts et impôts ajusté compris entre 680 et 720 millions d’euros, contre une prévision antérieure de 660 à 740 millions d’euros.

La société a déclaré avoir davantage confiance dans sa capacité à atteindre le point médian de cette nouvelle fourchette, grâce aux synergies issues de l’acquisition d’"About You", aux bénéfices attendus au second semestre de la refonte de son réseau logistique, aux mesures d’efficacité et à la forte croissance de ses activités à forte marge : partenariats, logiciels et médias de vente au détail.

Zalando investit dans l'amélioration de son offre client, le développement de ses initiatives en matière d'intelligence artificielle et le renforcement de son réseau logistique européen, alors qu'elle cherche à stimuler sa croissance malgré la faiblesse des dépenses de consommation et la concurrence intense des acteurs de la fast-fashion à bas prix tels que Shein.

(Linda Pasquini, version française Elena Smirnova et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)