Zalando: le titre bondit après une solide fin d'année • 16/01/2025









(CercleFinance.com) - Zalando a a fait état hier soir de résultats annuels préliminaires supérieurs aux attentes à la faveur d'un quatrième trimestre qui s'est avéré propice aux achats en ligne des consommateurs.



Le distributeur de prêt-à-porter sur Internet explique qu'il anticipe un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de l'ordre de 510 millions d'euros sur l'exercice 2024, un chiffre supérieur à sa dernière prévision allant de 440 à 480 millions d'euros communiquée en octobre dernier.



Cette performance ressort également bien au-dessus des 475 millions d'euros attendus par le consensus.



Toujours selon ces chiffres préliminaires, la valeur brute des marchandises (GMV) - qui correspond à la valeur totale des ventes effectuées sur sa plateforme l'an dernier - s'est accrue de 4,5% à 15,3 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 3,9% à 10,5 milliards d'euros.



Cette publication était accueillie favorablement par les analystes, ceux d'UBS ayant même décidé de relever leur recommandation à l'achat avec un objectif de cours porté de 28 à 40 euros.



Du point de vue du bureau d'études, Zalando pourrait bien se trouver à l'aube d'un cycle de révision à la hausse des estimations du marché, avec un potentiel de création de valeur significatif associé à la récente acquisition d'About You.



Les équipes de RBC, qui placent le titre au sein de leur liste de 30 meilleures idées mondiales, notent pour leur part que le titre se traite sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de seulement 10x, un niveau jugé séduisant au vu des perspectives de croissance affichées par l'entreprise.



Zalando a prévu de publier ses résultats annuels 2024 détaillés le 6 mars prochain.



En attendant, l'action bondissait de plus de 8% jeudi matin, signant la plus forte hausse de l'indice DAX et revenant en direction de plus hauts depuis quasiment deux ans.





Valeurs associées ZALANDO 33,26 EUR XETRA +13,98%