Zalando fait un choix stratégique validé par Jefferies et non par le marché

(AOF) - Zalando (-2,70%, à 24,88 euros) signe l’une des plus fortes baisses de l’indice DAX 40 à Francfort. Le spécialiste européen du e-commerce pour les domaines de la mode et du lifestyle remodèle activement son réseau logistique paneuropéen afin de renforcer sa position.

Le groupe allemand a ainsi expliqué qu'il avait "pris la difficile mais nécessaire décision de fermer son centre de traitement des commandes ( fulfilment centre ) d'Erfurt, en Allemagne". La cessation d'activité du site est prévue pour la fin du mois de septembre 2026. Pour Jefferies, l'annonce de cette fermeture "tourne la page sur l'un de ses plus anciens entrepôts, afin de réallouer la capacité vers des installations plus automatisées".

Outre ce site emblématique, Zalando va également mettre fin aux opérations dans trois entrepôts situés en dehors de l'Allemagne, exploités pour la société About You par des prestataires de logistiques externes. A l'issue de ces opérations, le réseau logistique du groupe sera de 14 centres de traitement, situés dans 7 pays.

La banque d'investissement américaine considère cette décision comme " cohérente avec la stratégie globale du groupe visant à maximiser l'utilisation des capacités".

Pour Jefferies, ces décisions semblent cohérentes avec la stratégie globale du groupe visant à maximiser l'utilisation des capacités. Pour les analystes, cela implique "un relèvement d'environ 4 à 5% du consensus de l'Ebit pour 2028, pour un coût en numéraire d'un peu moins de 100 millions d'euros, principalement concentré sur l'année 2026".

Leur recommandation sur le titre Zalando est à l'Achat, avec une cible de cours de 31 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 21% par rapport à la clôture de mercredi.

