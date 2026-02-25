Démantèlement d'ACI Group: Les fonderies Hachette & Driout reprises par l'anglais Paralloy

La fonderie Hachette et Driout de Saint-Dizier. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le démembrement du groupe industriel ACI Group s'est poursuivi mardi, la justice économique ayant choisi la société anglaise Paralloy pour reprendre les fonderies Hachette & Driout de Saint-Dizier (Haute-Marne), a appris l'AFP de sources concordantes.

Le groupe britannique soutenu par Framatome, un des clients de la fonderie spécialisée dans l'élaboration des aciers moulés, reprendra 167 des 242 salariés, ont précisé une source syndicale et Me Gauthier Doré, avocat du Philippe Rivière, le président d’ACI Group.

Pour la reprise d'Hachette & Driout (le plus gros site industriel d'ACI Group), qui sera effective au 1er mars, Paralloy était en concurrence avec deux industriels français : Acti Group et Carlesimo, qui proposaient respectivement de conserver 155 et 125 salariés, précise une source syndicale.

Le groupe britannique, qui ambitionne de devenir un leader mondial de la fonderie, compte six sites au Royaume-Uni pour un chiffre d'affaires qui s'élevait 120 millions d’euros en 2024.

Paralloy a repris en juin 2024 la fonderie Manoir France (ex-Manoir Industries), permettant alors de préserver plus de 480 emplois, dont plus de 420 à Pîtres (Eure) et 60 à Burton (Angleterre).

Mardi, le tribunal des affaires économiques de Lyon a validé deux autres offres de cession de PME mécaniciennes de la Loire: les 29 salariés de MCA sont tous repris par le groupe Safran; et 34 salariés sur la quarantaine que compte MDV sont repris par le groupe SLD.

Plus d'une quinzaine de sociétés d'ACI Group ont déjà été vendues ou liquidées depuis le placement en redressement judiciaire fin septembre 2025 d'ACI, qui comptait alors 1.450 salariés en France.

Ce groupe de sous-traitance travaillant pour des secteurs tels que l'armement, l'aéronautique et le nucléaire, qui s'est développé à marche forcée depuis sa création en 2019, est présidé par le médiatique et controversé dirigeant Philippe Rivière.