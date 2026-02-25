HSBC voit son bénéfice net céder près de 8% à en 2025 et continue sa transformation

( AFP / DANIEL LEAL )

HSBC a annoncé mercredi une chute de son bénéfice net d'environ 1,8 milliard de dollars américains en 2025, alors que la banque poursuit ses réformes radicales visant à rationaliser sa structure et à réduire ses coûts.

Le bénéfice net de HSBC s'est élevé à 21,1 milliards de dollars en 2025, contre 22,9 milliards l'année précédente, a indiqué la banque dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

Le directeur général du groupe, Georges Elhedery, a déclaré que la banque "relevait ses ambitions et visait un rendement des capitaux propres tangibles de 17% ou plus, hors éléments exceptionnels, pour chaque année de 2026 à 2028".

"Nous visons également une croissance annuelle du chiffre d'affaires sur la même période et sur la même base, qui devrait atteindre 5% en 2028", a-t-il ajouté.

HSBC a également essuyé une chute de son bénéfice avant impôts de 2,4 milliards, à 29,9 milliards de dollars, surpassant les estimations des analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur 28,9 milliards.

Cette chute est liée, selon la banque, à des éléments exceptionnels, notamment des pertes liées à sa participation dans la chinoise Bank of Communications.

Le géant bancaire britannique a néanmoins souligné "les excellents résultats" de son activité de gestion de patrimoine, qui a enregistré une croissance de 2,4 milliards de dollars américains en bénéfice avant impôts.

- Revers judiciaire -

Le groupe, dont le siège est à Londres mais qui génère la majorité de ses revenus en Asie, a engagé en 2024 une refonte de sa structure internationale pour la "simplifier", mais aussi séparer ses marchés "orientaux" et "occidentaux".

HSBC a annoncé début décembre la nomination de Brendan Nelson à la tête de son conseil d'administration.

Georges Elhedery avait pris en septembre 2024 la succession de Noel Quinn, dont le départ surprise avait été annoncé quelques mois plus tôt.

Fin octobre, le groupe bancaire a publié un bénéfice net en chute au troisième trimestre, plombé notamment par un revers judiciaire liée à l'affaire Bernard Madoff, mais son chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur la période, soutenu par une hausse de l'activité de ses clients.

Dans une lettre aux actionnaires mercredi, Brendan Nelson anticipe une expansion du commerce international, "soutenu par l'expansion de nouveaux corridors commerciaux et l'essor de la demande en matériel informatique dédié à l'intelligence artificielle", et ce, "malgré une incertitude politique significative".

"L'inflation devrait continuer à baisser, malgré des divergences entre les marchés", a t-il poursuivi. Il a également évoqué "une croissance quelque peu inégale entre les secteurs et les zones géographiques (qui) pourrait contribuer à une volatilité financière périodique".

Les Etats-Unis, selon lui, forment "un moteur clé de la croissance mondiale, qui récolte les fruits d'investissements considérables dans l'IA, de réductions d'impôts et d'incitations fiscales, ainsi que d'une déréglementation substantielle".

"En Chine, une politique plus volontariste devrait ancrer la croissance, et nous prévoyons que le pays maintiendra globalement son rythme d'expansion de ces dernières années, à mesure que les réformes structurelles commenceront à porter leurs fruits" a-t-il également souligné.

Les investisseurs ont bien accueilli ces chiffres, faisant grimper le titre HSBC de 2,7% lors des échanges de l'après-midi à la Bourse de Hong Kong.

Le titre HSBC a augmenté de près de 90% depuis la prise de fonction de M. Elhedery et a atteint un plus haut début février, selon les données de Bloomberg.

HSBC a déclaré en janvier avoir achevé la privatisation de la Hang Seng Bank, entraînant sa décote de la Bourse de Hong Kong.