OPmobility accroît son bénéfice en 2025, malgré une baisse des ventes

Laurent Burelle à Paris, le 12 décembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'équipementier automobile OPmobility a enregistré en 2025 une hausse de 8,9% de son bénéfice net, à 185 millions d'euros, malgré un recul de 2,6% de son chiffre d'affaires à 10,2 milliards, grâce à des réductions de coûts.

Le groupe, qui a amélioré sa marge opérationnelle à 4,8% contre 4,2% en 2024, a par ailleurs confirmé qu'il espère racheter courant 2026 "une part majoritaire" de la division éclairage du groupe sud coréen Hyundai Mobis, qui pèse environ un milliard de chiffre d'affaires.

Ce serait "une étape stratégique majeure", a précisé la directrice générale Félicie Burelle, fille du président du conseil de surveillance Laurent Burelle, qui a été confirmée dans son poste, auquel elle avait été nommée à l'automne.

Pour 2026, le groupe vise une amélioration de sa marge opérationnelle et de son bénéfice net.

OPmobility continue de miser sur les Etats-Unis, principal pays contributeur au chiffre d'affaires du groupe depuis 2024, où il vise un doublement de ses ventes d'ici 2030.

Grâce à son ancrage local, les droits de douane mis en place par l'administration Trump n'ont impacté le groupe que de 10 millions, a ajouté Mme Burelle.

Interrogée par la presse sur le règlement qui favoriserait les voitures ayant un contenu local en européen, en chantier à Bruxelles, la directrice générale a estimé qu'il y avait urgence pour l'UE à se mobiliser sur le sujet et que chacun joue "selon les mêmes règles" mais que "le protectionnisme n'est pas la solution" et que les industriels européens devaient être plus compétitifs.

En Europe, l'équipementier a d'ailleurs remporté des contrats avec des constructeurs chinois qui s'implantent sur le continent, dont Chery en Espagne.

Par secteur, la division systèmes extérieurs et éclairage, qui représente près de la moitié de son activité, a vu ses ventes baisser de 3,3%, et celle des systèmes d'énergie a reculé de 2,1%, mais l'activité modules a progressé de 3,7%.

"L'année a été marquée par des tensions commerciales et géopolitiques, même si le marché automobile mondial était en hausse de 4%", a commenté Félicie Burelle. Elle a cité le ralentissement sur l'électrification aux Etats-Unis qui a provoqué des dépréciations d'actifs cumulées de plus de 55 milliards d'euros notamment par Stellantis, Ford et General Motors.

"L'Asie continue son accélération, tandis que la situation européenne reste complexe, avec le défi des barrières douanières américaines et de la concurrence chinoise", a-t-elle conclu, se disant "confiante pour 2026 même si le marché reste compliqué".

Au 31 décembre 2025, la dette nette s'établit à 1,4 milliard, en légère baisse sur 2024.