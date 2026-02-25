 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline cède ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour 60 millions d'euros
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 08:08

Logo de Worldline au siège de l'entreprise dans le quartier financier et d'affaires de La Défense

Logo de Worldline au siège de l'entreprise dans le quartier financier et d'affaires de La Défense

Worldline ​a annoncé mercredi la cession ​de ses activités ​de ⁠paiement en Inde ‌à BillDesk pour une ​valeur ‌des capitaux ⁠propres estimée à la ⁠clôture ‌à environ 60 ⁠millions ‌d’euros.

La ⁠clôture de la ⁠transaction ‌est prévue au ​second ‌semestre 2026, selon un ​communiqué du ⁠groupe de paiements.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank