Worldline cède ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour 60 millions d'euros

Logo de Worldline au siège de l'entreprise dans le quartier financier et d'affaires de La Défense

Worldline ​a annoncé mercredi la cession ​de ses activités ​de ⁠paiement en Inde ‌à BillDesk pour une ​valeur ‌des capitaux ⁠propres estimée à la ⁠clôture ‌à environ 60 ⁠millions ‌d’euros.

La ⁠clôture de la ⁠transaction ‌est prévue au ​second ‌semestre 2026, selon un ​communiqué du ⁠groupe de paiements.

