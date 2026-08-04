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Zalando en forte baisse à Francfort après ses trimestriels et des objectifs révisés
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 09:50
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Zalando déçoit avec sa publication trimestrielle et des objectifs annuels "affinés". A Francfort, le titre chute de 16,01%, à 24,45 euros.

Au cours du deuxième trimestre, le volume d'affaires brut du groupe (GMV) a progressé de 20,7%, en données publiées, pour s'élever à 4,9 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 3,4 milliards d'euros. En parallèle, l'Ebit ajusté a connu une progression de 10%, à 205 millions d'euros, notamment grâce à plus de 10 millions d'euros de synergies liées à l'acquisition d'About You.

Le numéro un européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements a affiné certains de ses objectifs financiers annuels. Pour 2026, il anticipe une croissance de son GMV et de son chiffre d'affaires dans la moitié basse de la fourchette précédemment communiquée, soit entre 12 et 17%. Enfin, la prévision d'Ebit ajusté annuelle est désormais située entre 680 et 720 millions d'euros, contre de 660 à 740 millions d'euros précédemment.

Les analystes réagissent

Pour DZ Bank, la croissance trimestrielle du GMV est inférieure de 1,1 point de pourcentage aux attentes du consensus, et celle du chiffre d'affaires de 2,4 points. En revanche, la banque allemande indique que la marge d'Ebit ajustée a atteint les prévisions du marché.

En ce qui concerne les "nouveaux objectifs" du groupe, DZ Bank estime que la prévision d'Ebit affinée à son point médian se situe au niveau du consensus. Les analystes pensent toutefois, à juste titre, que la croissance du deuxième trimestre plus faible que prévu dans le segment B2C pourrait peser sur le sentiment du marché.

La recommandation est à conserver, avec une cible de cours de 27 euros.

Chez Jefferies, le deuxième trimestre de Zalando est qualifié de mitigé par rapport aux attentes. La banque d'investissement américaine salue néanmoins la stabilité des marges brutes, ce qui prépare toujours une amélioration pour le second semestre au fur et à mesure que les rabais diminuent. L'effet de levier sur les coûts d'exécution logistiques devrait encore représenter un vent contraire impressionnant au second semestre.

Jefferies reste à l'achat sur le titre Zalando, avec un objectif de cours de 35 euros, soit un potentiel de hausse de 35%.

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