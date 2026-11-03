Turquie: l'inflation quasi stable à 29,7% sur un an en octobre

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation est restée stable à 29,7% sur un an en octobre en Turquie, portée notamment par les fortes hausses des dépenses liées à l'éducation et au logement, selon les données officielles publiées mardi.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'élève à 2,5%, un chiffre en hausse par rapport à septembre où il était de 1,8%, a indiqué l'Institut statistique turc (Tüik).

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+48,8%), la santé (+43,2%), le logement (+40,2%), les transports (+36,3%) et l'alimentation (27,7%).

Ces chiffres officiels sont néanmoins contestés par des économistes indépendants du groupe de recherche sur l'inflation (ENAG), qui estiment que la hausse des prix à la consommation a atteint en octobre 45,1% sur un an.

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Début septembre, le vice-président turc Cevdet Yilmaz avait présenté le programme économique du pays pour la période 2027-2029, prévoyant une inflation à 28,4% d'ici la fin de l'année.

Cela représente une correction à la hausse très significative par rapport aux objectifs de 16% dans le même délai, spécifiés dans le précédent programme biennal présenté l'an passé.

Le vice-président estimait alors que "les effets directs et indirects de la guerre (au Moyen-Orient) sur l'inflation avaient été estimés à environ sept points de pourcentage".