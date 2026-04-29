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Yum, la société mère de Taco Bell, dépasse les prévisions trimestrielles grâce à des offres promotionnelles qui stimulent la demande
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 9: les ventes à périmètre constant de Pizza Hut aux États-Unis ont baissé de 4 %, et non de 6 %)

Mercredi, Yum Brands YUM.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant la croissance des ventes à magasins comparables et le bénéfice du premier trimestre, les offres de repas abordables ayant stimulé la demande chez les chaînes Taco Bell et KFC dans un contexte d'incertitude économique. Les chaînes de restauration rapide américaines ont intensifié leurs promotions et leurs offres sur l'ensemble de leur portefeuille au cours des derniers trimestres afin de ramener les consommateurs qui avaient cessé de manger au restaurant en raison de contraintes budgétaires. À l'instar de ses concurrents McDonald's MCD.N et Burger King

QSR.N , Yum Brands a lancé des offres telles que le menu « Luxe » à partir de 3 dollars dans ses restaurants Taco Bell, ce qui a contribué à stimuler les ventes et à gagner des parts de marché dans des régions clés comme les États-Unis. Chez KFC, la société a élargi et amélioré son offre de boissons, notamment avec la gamme KWENCH, afin de séduire les jeunes consommateurs. Les ventes trimestrielles à périmètre constant de Taco Bell, qui ont représenté 38 % du chiffre d'affaires total en 2025, ont augmenté de 8 %, tandis que celles de KFC ont progressé de 2 %. Les ventes mondiales à magasins comparables de Yum Brands ont augmenté de 3 %, contre une hausse estimée à 2,51 % par les analystes, selon les données compilées par LSEG. Les investissements de Yum dans les technologies de back-end, telles que la plateforme « Byte by Yum » basée sur l'IA, ont contribué à réduire les temps d'attente dans les restaurants et à accélérer les livraisons. Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice de 1,50 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations de 1,38 dollar par action.

Cependant, Pizza Hut est resté sous pression, enregistrant une baisse de 4 % de ses ventes comparables aux États-Unis, prolongeant ainsi son déclin à 10 trimestres consécutifs. Yum avait déclaré l'année dernière qu'il étudiait des options stratégiques pour Pizza Hut. Son concurrent Domino's Pizza DPZ.O a également annoncé en début de semaine des ventes trimestrielles en baisse et prévoit une croissance modérée pour l'exercice 2026, dans un contexte marqué par une concurrence acharnée et un climat de consommation tendu.

Valeurs associées

DOMINO'S PIZZA
332,3100 USD NASDAQ -2,39%
MCDONALD'S
290,090 USD NYSE -0,80%
RESTAURANT BRAND
78,690 USD NYSE +0,64%
YUM BRANDS
159,910 USD NYSE +2,17%
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