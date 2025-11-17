Yum China présente des plans d'expansion agressifs pour KFC et Pizza Hut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yum China Holdings, la société mère de KFC et de Pizza Hut en Chine, a déclaré lors de sa journée des investisseurs à Shenzhen lundi qu'elle continuerait à ouvrir des magasins de manière agressive et à améliorer sa rentabilité dans les années à venir.

D'ici 2028, KFC vise à augmenter d'un tiers le nombre total de ses magasins en Chine pour atteindre plus de 17 000, et le bénéfice d'exploitation devrait alors dépasser les 10 milliards de yuans (1,41 milliard de dollars), a déclaré Yum China.

Le groupe ajoutera plus de 600 nouveaux magasins Pizza Hut par an au cours des trois prochaines années et devrait doubler le bénéfice d'exploitation de la marque en Chine d'ici 2029 par rapport à 2024.

(1 $ = 7,1046 yuans chinois renminbi)