 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 228,12
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Yum China présente des plans d'expansion agressifs pour KFC et Pizza Hut
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 05:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yum China Holdings, la société mère de KFC et de Pizza Hut en Chine, a déclaré lors de sa journée des investisseurs à Shenzhen lundi qu'elle continuerait à ouvrir des magasins de manière agressive et à améliorer sa rentabilité dans les années à venir.

D'ici 2028, KFC vise à augmenter d'un tiers le nombre total de ses magasins en Chine pour atteindre plus de 17 000, et le bénéfice d'exploitation devrait alors dépasser les 10 milliards de yuans (1,41 milliard de dollars), a déclaré Yum China.

Le groupe ajoutera plus de 600 nouveaux magasins Pizza Hut par an au cours des trois prochaines années et devrait doubler le bénéfice d'exploitation de la marque en Chine d'ici 2029 par rapport à 2024.

(1 $ = 7,1046 yuans chinois renminbi)

Valeurs associées

YUM BRANDS
149,100 USD NYSE -0,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank