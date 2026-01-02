Sri Lanka: l'inflation en 2025 bien inférieure à l’objectif des autorités

( AFP / ISHARA S. KODIKARA )

L'inflation au Sri Lanka a augmenté de 2,1% en 2025, nettement en dessous de l'objectif de 5%, a annoncé jeudi la Banque centrale de ce pays d'Asie, qui table sur une "accélération progressive" en 2026.

L'indice des prix à la consommation de Colombo (CCPI) est passé à 195,8 en décembre, contre 191,7 un an plus tôt, soit une hausse de 2,14 % sur l'année 2025.

Si une faible inflation faible peut sembler être une bonne nouvelle pour les consommateurs, des prix en dessous de l'objectif de 5% fixé par la Banque centrale traduisent des difficultés économiques, notamment une demande des ménages atone.

"Les projections d'inflation établies depuis novembre 2025 font état d'une accélération progressive vers l'objectif de 5 % dans les mois à venir, avec le soutien de politiques adaptées", a indiqué la Banque centrale du Sri Lanka dans un communiqué.

En décembre, les prix des denrées alimentaires ont bondi, après le passage du cyclone meurtrier Ditwah, qui a entraîné des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie de l’île, perturbant l'approvisionnement.

Le Fonds monétaire international (FMI) a débloqué un fonds d'urgence de plus de 206 millions de dollars en urgence pour le Sri Lanka après le passage dévastateur du cyclone Ditwah.

Au moins 643 personnes ont été tuées et 183 autres portées disparues et affecté 2,3 millions de personnes, soit plus de 10% de la population.

Le cyclone a frappé ce pays de 22 millions d'habitants trois ans après la pire crise économique et financière de son histoire.

Après s'être retrouvé en défaut sur sa dette, le Sri Lanka avait bénéficié un an plus tard d'un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars du FMI, en contrepartie d'une sévère cure d'austérité.