Yum Brands en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de Yum Brands YUM.N , société mère de KFC, progresse d'environ 2 % à 160,50 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre

** Cependant, la société fait état d’une baisse plus importante que prévu du chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant de sa filiale Taco Bell, après qu’une épidémie de cyclosporiase aux États-Unis a rendu les clients réticents à se rendre dans les restaurants de cette chaîne Tex-Mex

** Bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,56 $ contre des estimations de 1,49 $

** Les ventes à périmètre constant du troisième trimestre sont restées stables par rapport à l’année précédente, manquant ainsi les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,9% – données compilées par LSEG

** Les ventes à périmètre constant de Taco Bell ont reculé de 4% au troisième trimestre, manquant les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 0,9%

** "Depuis fin septembre, Taco Bell US surpasse le secteur de la restauration rapide en termes de croissance des ventes à périmètre constant", déclare le directeur général Chris Turner

** "Les difficultés liées à la cyclospora s'avéreront temporaires", affirme Logan Reich, analyste chez RBC

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 4,2% depuis le début de l'année