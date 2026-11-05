Ralph Lauren relève ses prévisions, porté par la demande des jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Asie

Salon international des importations de Chine à Shanghai

Ralph Lauren a relevé ‌jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de marge ​bénéficiaire, misant sur la vigueur de la demande des jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Asie pour poursuivre ​sa croissance malgré le ralentissement du secteur du luxe.

Le groupe a surperformé le secteur ​du luxe au cours des ⁠derniers trimestres, les consommateurs américains les plus aisés continuant ‌de dépenser pour ses pulls en maille torsadée et ses polos. La Chine s’est imposée comme un ​moteur de croissance, ‌avec une hausse de 35% du chiffre d’affaires ⁠au deuxième trimestre.

Le groupe table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires à taux de change constants de 6% ⁠à 7% en ‌2027, contre une prévision précédente de 5% à 6%.

Le ⁠groupe prévoit que sa marge d'exploitation annuelle progressera d'environ ‌80 à 100 points de base à taux ⁠de change constants, contre une précédente prévision de ⁠60 à 80 ‌points de base.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 9%, à ​2,19 milliards de dollars (1,94 ‌milliard d'euros), dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 2,12 milliards de dollars, ​selon les données LSEG.

Fondé en 1967 par le créateur Ralph Lauren, le groupe a lancé un plan de ⁠redressement il y a une dizaine d’années, lorsqu’il a recruté son premier directeur général externe. Il a amélioré ses ventes en privilégiant les vêtements haut de gamme et en renouvelant son offre de produits.

(Reportage Neil J. Kanatt et Danielle Kaye, version ​française Elena Smirnova)