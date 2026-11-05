XRP : voici ce que change la revente de plus de 73 millions d'actions par Evernorth

XRP : voici ce que change la revente de plus de 73 millions d'actions par Evernorth

Evernorth, société cotée au Nasdaq et soutenue par Ripple, ouvre la voie à la revente de plus de 73 millions de ses actions. Alors que son titre a chuté de 25 % en quelques jours, l'opération soulève des inquiétudes sur ses réserves de 473 millions de XRP. Mais quel est le risque réel pour la cryptomonnaie ?

Plus de 73 millions d'actions Evernorth pourraient être revendues

Evernorth, société cotée au Nasdaq qui accumule des XRP avec le soutien de Ripple, ouvre la voie à la revente de plus de 73 millions de ses actions. Une perspective qui pourrait accentuer la pression sur son cours boursier, déjà en forte baisse depuis plusieurs séances.

Dans un document déposé le 30 octobre auprès de la SEC, Evernorth enregistre la revente potentielle de 73 688 162 actions de classe A et de 239 653 bons de souscription.

Il ne s'agit pas d'une vente immédiate. Ces titres appartiennent à des investisseurs, et Evernorth ne percevra aucun produit de leur éventuelle revente. Seules 19,1 millions de ces actions existent déjà. Les autres pourront être créées par conversion ou échange d'autres titres, ou par exercice de bons de souscription.

Parmi les principaux actionnaires concernés figurent Arrington XRP Capital, Ripple et le groupe japonais SBI. Certaines participations restent toutefois soumises à des restrictions de vente, notamment jusqu'au 9 avril 2027.

L'action Evernorth chute de 25 % en quelques jours

La perspective de nouvelles ventes intervient dans un contexte difficile pour Evernorth. Hier, l'action XRPN a clôturé à 10,59 dollars sur le Nasdaq, en baisse de 11,6 % sur la séance. Elle a ainsi perdu 25,4 % depuis le 30 octobre, date du dépôt du prospectus. Cette baisse ne peut toutefois pas être attribuée avec certitude à cette seule annonce.

Au 9 octobre, Evernorth déclarait détenir environ 473 millions de XRP. Au cours actuel, proche de 1,30 dollar, ces réserves représentent une valeur théorique de plus de 615 millions de dollars.

La société avait notamment acheté 84,4 millions de XRP pour environ 214 millions de dollars, soit un prix moyen de 2,54 dollars. Cette portion de ses réserves affiche donc une importante moins-value latente.

Evernorth pourrait-elle vendre ses XRP ?

Le prospectus prévoit la possibilité de vendre une partie des réserves pour financer les activités de la société ou répondre à ses besoins de liquidités. Mais aucune vente de XRP liée à cette opération n'a été confirmée.

Evernorth dispose également d'une autre solution pour lever des fonds. Un accord de financement annoncé en octobre lui permet de placer jusqu'à environ 5,2 millions d'actions supplémentaires auprès de Cantor, sous certaines conditions. Il faut souligner que la revente d'actions par des investisseurs ne provoque pas directement la vente de XRP.

Le principal risque immédiat concerne donc l'action XRPN, dont le cours pourrait subir une pression supplémentaire si les investisseurs décidaient de céder leurs titres. Une baisse prolongée compliquerait également les futures levées de capitaux d'Evernorth, sans pour autant entraîner automatiquement la liquidation de ses réserves de XRP.

Source : Evernorth