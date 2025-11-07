YouTube se dit ouvert à un accord avec Disney pour rétablir les réseaux aux États-Unis

(Mise à jour avec la réponse de YouTube)

La société YouTube de Google GOOGL.O a déclaré qu'elle était prête à négocier un accord équitable avec Disney DIS.N pour rétablir les réseaux du géant du divertissement dans son service de télévision payante YouTube TV, tout en accusant Disney de déformer les faits et de demander des tarifs plus élevés que ceux de ses rivaux et de ses propres petites plateformes.

Disney a déclaré vendredi qu'il poursuivait ses discussions avec YouTube TV pour ramener ses réseaux, se dirigeant vers "un autre week-end riche en sports sans qu'un accord ait été conclu."

Lundi, YouTube TV a proposé de rétablir ABC et ESPN, en réponse à la demande de Disney de ramener ABC pour la couverture du jour de l'élection.

"Notre équipe est prête à conclure un accord équitable conforme aux accords conclus avec d'autres distributeurs et nous encourageons Disney à s'asseoir à la table des négociations et à faire ce qu'il y a de mieux pour nos clients communs", a déclaré YouTube dans un communiqué transmis à Reuters.

Selon YouTube, Disney cherche à obtenir un tarif supérieur à celui que Charter et DirecTV paient pour les chaînes ABC. Le service de streaming vidéo a déclaré qu'il ne cherchait pas à obtenir de meilleurs tarifs, comme le prétend Disney.

Le différend porte sur les tarifs de distribution, c'est-à-dire les tarifs par abonné que les distributeurs paient pour diffuser les chaînes de télévision et les réseaux câblés.

"YouTube TV continue d'insister pour obtenir des conditions préférentielles inférieures à celles du marché et n'a fait que peu de concessions", ont déclaré Dana Walden et Alan Bergman, coprésidents de Disney Entertainment, et Jimmy Pitaro, président d'ESPN, dans un mémo adressé aux employés vendredi.

Disney a déclaré avoir entamé les négociations en proposant à YouTube TV un "accord qui coûterait globalement moins cher que les termes de notre licence récemment expirée", et a affirmé avoir offert des conditions équitables conformes aux accords conclus par d'autres distributeurs depuis l'été dernier.

YouTube TV, l'un des plus grands distributeurs de télévision payante aux États-Unis, a négocié cette année avec des sociétés de médias qui ont menacé de retirer leurs réseaux de la plateforme.

Les chaînes de Disney sont devenues inaccessibles sur YouTube TV jeudi dernier à la fin de la journée, les négociations n'ayant pas abouti à un accord de licence, ont indiqué les deux sociétés dans des déclarations distinctes.