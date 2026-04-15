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York Water recule en raison de l'offre d'actions prévue
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de York Water YORW.O ont baissé de 2,7 % à 30 dollars dans les échanges prolongés, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société de distribution d'eau York, basée en Pennsylvanie, a déposé des documents en vue de vendre des actions; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris son programme d'investissement en capital, le remboursement de la dette et les acquisitions potentielles

** YORW a environ 14,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 450 millions de dollars

** Huntington Capital Markets est l'unique teneur de livre de l'offre, Seaport Global Secs est co-gestionnaire

** L'action a clôturé en baisse de 1,9 % à 30,84 $ le mercredi, en baisse de 3 % depuis le début de l'année

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