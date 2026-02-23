York Space progresse après que J.P.Morgan a signalé une hausse de la demande et un avantage en termes de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du fabricant de satellites York Space YSS.N augmentent de 6,06 % à 27,48 $

** J.P.Morgan initie la couverture de YSS avec une note de "surpondération"; fixe une prévision de 39 $

** Elle cite que YSS est bien positionnée pour une forte augmentation de la demande et est un fournisseur majeur de satellites de couche de transport, bénéficiant d'un avantage de coût significatif par rapport à ses concurrents

** Les tensions géopolitiques accrues ont poussé les pays à investir davantage dans les capacités spatiales militaires, y compris dans les satellites pour rendre ces capacités plus résistantes, selon la société de courtage

** YSS a perdu 31,8 % depuis ses débuts le 29 janvier