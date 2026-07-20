Yémen-Les Houthis annoncent imposer un blocus naval à l'Arabie saoudite

Les Houthis mettent en oeuvre un blocus naval contre l'Arabie saoudite avec effet immédiat, a annoncé lundi leur porte-parole militaire dans un discours télévisé.

Le groupe armé yéménite impose "un embargo maritime contre l'ennemi saoudien criminel, fondé sur le principe du 'œil pour œil', qui prend effet immédiatement après la publication de cette déclaration", a-t-il dit.

Ce blocus est une réponse au "siège injuste et oppressif" que l'Arabie saoudite fait subir à "notre cher peuple depuis près de 12 ans, pillant nos ressources et imposant un blocus total sur nos ports et nos aéroports par voie terrestre, maritime et aérienne", a-t-il ajouté.

Les Houthis ont tiré des missiles sur l’Arabie saoudite la semaine dernière après avoir accusé le royaume d’avoir bombardé un aéroport sous leur contrôle, rompant ainsi une trêve de quatre ans dans le conflit opposant Ryad à ce groupe aligné sur Téhéran.

Ces frappes sont les premières revendiquées par les Houthis contre l’Arabie saoudite depuis l’entrée en vigueur, en mars 2022, d’une trêve informelle faisant suite aux attaques houthistes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes.

(Rédigé par Nayera Abdallah ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)