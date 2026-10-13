Yémen-La coalition saoudienne ordonne d'évacuer un site pétrolier à Sanaa, les Houthis signalent une attaque

La coalition armée dirigée par l'Arabie saoudite a appelé mardi la population civile à évacuer la zone de la station centrale d'Al-Sabah, une installation pétrolière située à Sanaa, la capitale yéménite, en vue d'une opération militaire.

La chaîne de télévision des Houthis, Al-Masirah, a rapporté par la suite une attaque contre la station centrale, qui appartient à la Compagnie pétrolière yéménite.

Un porte-parole militaire de la rébellion pro-iranienne des Houthis, Yahya Saree, a déclaré sur X que toute attaque contre Sanaa entraînerait une riposte "sévère et douloureuse" contre Ryad, la capitale d'Arabie saoudite.

Sanaa, dans l'ouest du Yémen, est contrôlée depuis septembre 2014 par les Houthis. Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale se trouve dans la ville portuaire d'Aden (sud).

Le mouvement chiite, qui contrôle également une grande partie du nord et de l'ouest du Yémen, a émis un ordre d'évacuation à destination des employés des sites de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, ainsi que les civils résidant à proximité, expliquant que ces infrastructures constituaient des cibles légitimes.

(Reportage Tala Ramadan et Yomna Ehab; version française Sophie Louet)