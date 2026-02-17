Yandex annonce une hausse de 28 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et recommande un dividende de 110 r/action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yandex YDEX.MM , la plus grande société Internet de Russie, a annoncé une augmentation de 28 % de son chiffre d'affaires à 436 milliards de roubles (5,68 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre 2025.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), a augmenté de 80% à 87,8 milliards de roubles et le bénéfice net ajusté a augmenté de 70% à 53,5 milliards de roubles.

La direction de l'entreprise recommande le versement d'un dividende de 110 roubles par action.

Yandex s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 augmente d'environ 20 %, avec un Ebitda ajusté de 350 milliards de roubles.