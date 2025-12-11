Y a-t-il un bon ou un mauvais moment pour investir ?

AMUNDI

Déconstruire les idées reçues sur l'investissement en actions

1. Il n'y a pas de mauvais moment pour investir…

En cas de forte chute des marchés ou sur une longue période, vous préférez attendre des conditions plus favorables pour investir ? Ce n'est peut-être pas l'option la plus pertinente. Historiquement, chaque grande période de baisse a été suivie par un fort rebond(1), au minimum sur un an et souvent sur plusieurs années.

Par exemple, lors des dernières grandes crises sur les marchés, l'indice boursier américain S&P500 a non seulement récupéré ses pertes 5 ans après son point le plus bas, mais a également réalisé de fortes performances1. Si l'on regarde les grands indices boursiers sur une longue période, les performances sont généralement positives.

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

