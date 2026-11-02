xStocks franchit le cap du milliard de dollars d'actifs sous gestion

(Zonebourse.com) - xStocks, l'infrastructure d'actions tokenisées développée par Payward, annonce avoir dépassé le milliard de dollars d'actifs sous gestion au 27 octobre, franchissant un cap décisif dans l'adoption des actifs financiers tokenisés.

Une croissance portée par la demande internationale hors US

Les encours de xStocks ont plus que quadruplé depuis février 2026 (où ils s'élevaient à 225 MUSD). Inaccessible aux investisseurs basés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, xStocks démontre l'ampleur de la demande internationale pour des actifs répliquant les marchés financiers occidentaux, sans les contraintes de frontières ou d'horaires d'ouverture traditionnels.

En déployant onchain des représentations d'actifs cotés adossées à 1:1* et entièrement collatéralisées, xStocks fournit un socle commun aux plateformes d'échange, applications grand public et protocoles DeFi (Decentralized Finance : la finance décentralisée). La tokenisation s'affirme ainsi comme une infrastructure de marché incontournable pour détenir et faire circuler le capital.

*NDLR : ratio 1 pour 1 signifie que chaque jeton numérique (token) créé en circulation correspond exactement à une action réelle détenue en réserve.

"Ce milliard de dollars n'est qu'une étape. Les opportunités à venir se chiffrent en milliers de milliards à mesure que l'ensemble des marchés migrent onchain", souligne Val Gui, directeur général de xStocks. "Notre ambition est d'ériger xStocks en standard universel pour porter les actifs réels (RWA) sur la blockchain, accessibles facilement au sein des applications du quotidien, partout dans le monde."

De l'accès au marché à l'infrastructure financière

Lancé en juin 2025 sur Solana avec 60 actions et ETF américains, l'écosystème xStocks s'étend désormais sur plus de 10 blockchains et réunit des centaines de partenaires au sein de son alliance.

Cette dynamique s'appuie sur des métriques solides :

- plus de 45 MdsUSD de volume cumulé de transactions ;

- plus de 550 000 détenteurs d'actions tokenisées dans le monde ;

- plus de 100 MUSD déployés dans la DeFi, un record pour un émetteur d'actifs tokenisés, permettant de générer du rendement ou d'apporter du collatéral.

Pour les sociétés cotées, xStocks ouvre de nouveaux canaux de distribution internationaux, élargissant leur base d'actionnaires au-delà des circuits boursiers traditionnels.

Elargissement de la couverture : cap sur le Russell 1000 et les partenariats boursiers

L'offre comprend aujourd'hui plus de 1 500 actifs tokenisés couvrant les marchés américain, britannique, européen et hongkongais, ainsi que des IPO.

L'intégration récente des constituants du Russell 1000 (indice boursier américain de référence qui mesure la performance des 1 000 plus grandes entreprises cotées aux Etats-Unis par capitalisation boursière) étend la couverture de xStocks à 93% de la capitalisation boursière des Etats-Unis.

Parallèlement, Payward accélère la distribution auprès d'applications grand public et renforce ses partenariats avec les opérateurs de marché historiques, notamment le Nasdaq et la Bourse de Londres (LSE), afin de bâtir un standard interopérable pour les marchés de capitaux.

Payward, Inc. est une plateforme unifiée d'infrastructure financière qui propulse une suite de produits conçus pour bâtir un système financier mondial et ouvert.

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