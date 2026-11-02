Transmanche : l'ex-PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, devient directeur général d'Eurostar

Christophe Fanichet à Strasbourg le 25 septembre 2024. ( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Christophe Fanichet, débarqué de son poste de PDG de SNCF Voyageurs en juillet, a été nommé directeur général d'Eurostar à compter du 1er décembre, où il sera chargé de préparer l'ouverture des liaisons transmanche à grande vitesse à la concurrence.

M. Fanichet remplace Gwendoline Cazenave qui quitte ses fonctions après quatre ans à la tête d'Eurostar, a indiqué Eurostar dans un communiqué.

Le Conseil d'administration a salué le bilan et l'engagement de Mme Cazenave qui a conduit ces quatre dernières années "l'intégration d'Eurostar et de Thalys sous une marque unique", ayant permis "le franchissement du cap de 20 millions de voyageurs" par an.

Outre sa liaison historique et en monopole entre Paris et Londres via le tunnel sous la Manche, ouverte le 14 novembre 1994, Eurostar, filiale à 55,75 % de SNCF Voyageurs, dessert en effet des destinations en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne depuis le rapprochement d'Eurostar et du réseau Thalys qui était la marque à grande vitesse dédiée aux villes du nord de l'Europe.

"L'enjeu est désormais d'ouvrir un nouveau chapitre pour Eurostar et d'assurer son développement dans un environnement plus concurrentiel, notamment grâce à la mise en œuvre des projets ambitieux déjà engagés, comprenant l'acquisition d’une nouvelle flotte et le lancement de nouvelles liaisons", a ajouté Eurostar dans un communiqué.

Sous le pilotage de Mme Cazenave, Eurostar qui exploite 51 TGV, a passé commande de jusqu'à 50 TGV à deux niveaux supplémentaires, du même type que celui que la SNCF a commandé à Alstom sous l'autorité de M. Fanichet.

Les nouveaux trains d'Eurostar doivent être mis en ligne "à partir de mai 2031", précise le communiqué.

Après avoir préparé la SNCF à l'arrivée de la concurrence dans la grande vitesse, M. Fanichet s'apprête donc à faire de même à la tête d'Eurostar.

Au moins deux exploitants ferroviaires se sont déclarés interessés par la grande vitesse sous le tunnel d'ici 2030: Virgin et Trenitalia.

"Aux côtés des 2.500 collaborateurs d'Eurostar avec qui je suis heureux de faire équipe, avec la confiance de nos actionnaires et la qualité du travail avec nos partenaires, nous avons tous les atouts pour réussir", a estimé M. Fanichet cité dans le communiqué.

Le 21 juillet, la SNCF avait annoncé le départ de M. Fanichet de SNCF Voyageurs, où il a été remplacé par Jean-Aimé Mougenot, comme directeur général et Laurent Trevisani comme président.

M. Fanichet est considéré comme l'un des principaux artisans des récents succès commerciaux du groupe ferroviaire public qui engrange d'énormes bénéfices, mais sa politique avait été remise en cause en interne par les syndicats qui craignent un émiettement du groupe.