Xi se rend au sommet avec Trump alors que le moteur commercial chinois tourne à plein régime

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* Trump et Xi doivent se rencontrer à Washington le 24 septembre

* Une trêve commerciale, et non des avancées décisives, figure en tête de l'ordre du jour du sommet

* L'essor des exportations chinoises défie la campagne tarifaire de Trump

* Les alliés craignent que Taïwan ne devienne un moyen de pression face à Xi

par Joe Cash, Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Au cours des quatre mois qui se sont écoulés depuis la dernière rencontre entre les dirigeants des deux superpuissances mondiales, Xi Jinping a supervisé une forte hausse des échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde, tandis que Donald Trump a dû faire face à une baisse de sa cote de popularité aux États-Unis.

Selon les analystes, ce renversement de situation a tempéré les attentes concernant leur sommet à Washington cette semaine, Xi n’étant pas pressé de faire des concessions et Trump étant contraint par une guerre coûteuse avec l’Iran qui a nui à la fois à sa popularité et au portefeuille des Américains.

Si des questions épineuses telles que celle de Taïwan risquent d’être abordées, l’objectif principal de la rencontre du 24 septembre sera de déterminer si les deux dirigeants annonceront une prolongation de la trêve commerciale conclue l’année dernière, qui avait permis d’éviter un choc majeur pour l’économie mondiale.

"Xi ne cherche pas vraiment à obtenir quelque chose de concret. Il souhaite prolonger l’accord tacite avec Trump afin que la Chine ait le temps de se renforcer", a déclaré Jon Czin, expert en politique étrangère à la Brookings Institution, qui a précédemment occupé le poste de directeur chargé de la Chine au Conseil national de sécurité américain.

"VIVRE DANS LE MONDE DE XI"

Les responsables de la Maison Blanche ont cherché à minimiser les perspectives de percées majeures. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-premier ministre chinois He Lifeng ont mené dimanche à New York des discussions préparatoires visant à préparer le terrain pour d’éventuels accords sur les garde-fous en matière d’IA et le commerce de produits non sensibles.

On est bien loin de la promesse faite par Trump lors de son retour au pouvoir en 2025 d’utiliser les droits de douane pour remédier à un déséquilibre commercial avec la Chine qui "tuait" les États-Unis.

Mais depuis qu’il a conclu une trêve avec Xi en octobre de cette même année, son attention s’est répartie entre une myriade d’autres batailles de politique étrangère, des conflits en Iran et en Ukraine aux différends avec l’Europe sur la liberté d’expression.

La Chine a dû faire face à ses propres défis, tels que le ralentissement de la demande intérieure et une crise immobilière qui s’éternise, mais la machine d’exportation que Trump cherchait à dompter continue de rugir dans ce que les économistes appellent de plus en plus le "China Shock 2.0".

L’excédent commercial mondial de la Chine est en passe de dépasser les 1 000 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive.

Si les efforts américains visant à freiner les colis bon marché sur lesquels s’appuient des détaillants en ligne tels que Shein et Temu ont porté leurs fruits, plus de la moitié des quelque 6 500 catégories de produits vendues par la Chine aux États-Unis depuis le début de l’année ont connu une croissance par rapport à 2025.

Une délégation composée de chefs d’entreprise chinois, parmi lesquels pourraient figurer certaines sociétés faisant l’objet d’une surveillance réglementaire américaine alors qu’elles cherchent à obtenir un meilleur accès au marché, devrait accompagner Xi à Washington.

L’administration Trump "pensait pouvoir exercer une pression unilatérale massive pour forcer la Chine à faire des concessions, mais cela ne s’est pas produit", a déclaré Scott Kennedy, expert des relations économiques entre les États-Unis et la Chine au sein du groupe de réflexion CSIS, basé à Washington.

"C’est désormais le monde de Xi Jinping, et nous y vivons tous."

TAÏWAN ET LES SUCCÈS COMMERCIAUX

Si Xi tient les rênes, comme le suggèrent les analystes, cela déstabilisera encore davantage les alliés américains en Asie , qui s’attendent à ce que le dirigeant chinois pousse Trump à assouplir le soutien de Washington à Taïwan, cette île gouvernée démocratiquement et revendiquée par Pékin.

Xi l’a interrogé à plusieurs reprises sur Taïwan lors de leur rencontre à Pékin en mai, notamment au sujet des ventes d’armes et de la détermination de Washington à défendre l’île, a déclaré Trump aux journalistes.

Le président américain a qualifié un programme d'armement de 14 milliards de dollars en cours pour Taïwan de "carte de négociation" avec Pékin.

Certains responsables à Taipei et à Tokyo craignent qu’il ne soit tenté d’utiliser cet atout pour remporter des victoires politiques avant les élections de mi-mandat de novembre, qui pourraient s’avérer difficiles pour son parti républicain.

Cela pourrait inclure des achats chinois d’avions de ligne Boeing BA.N ou de produits agricoles , ou encore des engagements visant à freiner le flux de précurseurs chimiques du fentanyl qui ont alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis.

"Les relations sino-américaines sont devenues plus transactionnelles", a déclaré Wu Xinbo, professeur à l’université Fudan de Shanghai et conseiller auprès du ministère chinois des Affaires étrangères.

Si Washington souhaite donner la priorité aux négociations commerciales, pour Pékin, l’approche américaine vis-à-vis de Taïwan pourrait être déterminante, a-t-il ajouté.

"Si vous tenez compte de nos préoccupations concernant la question de Taïwan, nous serions alors disposés à tenir compte des vôtres sur d’autres sujets, qu’il s’agisse de la lutte contre la criminalité ou des achats de produits agricoles américains", a déclaré Wu Xinbo.

FAIRE PRESSION SUR L’IRAN

Washington considère également Xi comme le seul à pouvoir exercer une pression sur l'Iran pour mettre fin à la guerre qui a fait chuter la cote de popularité de Trump à son plus bas niveau depuis le début de sa carrière politique.

Cependant, Xi ne s’est guère montré disposé à le faire. Reuters a rapporté au début du mois que Pékin vendait pour des milliards de dollars de marchandises à l’Iran par le biais d’un système de contournement des sanctions . Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme ne pas avoir connaissance d’un tel système.

Les menaces américaines du mois dernier concernant des sanctions secondaires à l’encontre des pays faisant des affaires avec l’Iran – que Scott Bessent a qualifiées de "Jour J économique" – ne semblent pas encore avoir été mises en œuvre contre le premier partenaire commercial de Téhéran.

Selon les analystes, cela constitue une preuve supplémentaire que Trump tient à maintenir des relations stables avec Xi alors qu’il concentre ses efforts ailleurs – un arrangement qui convient également au dirigeant chinois.

"Xi et Trump estiment tous deux qu’il est très utile de maintenir une relation stable afin de pouvoir se concentrer sur des questions plus urgentes", a déclaré Ruby Osman, chercheuse senior en géopolitique au Tony Blair Institute for Global Change.

"Pour Trump, il s’agit de l’Iran. Pour Xi, il s’agit de renforcer la résilience intérieure de la Chine en prévision de ce qui se passera après Trump."