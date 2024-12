Xerox: accord pour l'acquisition de Lexmark information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Xerox indique avoir convenu d'acquérir Lexmark International auprès de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital et Shanghai Shouda Investment Centre dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, y compris les passifs pris en charge.



'Cette acquisition renforcera le portefeuille d'impression de base de Xerox et créera une entreprise mondiale mieux adaptée pour répondre aux besoins changeants des clients dans des environnements de travail hybrides', explique le fabricant d'imprimantes.



Parallèlement, le conseil d'administration de Xerox a approuvé une modification de la politique de dividende visant à réduire le dividende annuel d'un dollar à 50 cents par action, à compter du dividende qui devrait être déclaré au premier trimestre 2025.



La transaction est assujettie aux approbations réglementaires, à l'approbation des actionnaires de Ninestar et à d'autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée dans le courant de la seconde moitié de 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.